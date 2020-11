[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 경남정보대학교 총학생회(학생회장 이경진)는 11월 24일부터 이틀간 교내 민석광장과 학과 사무실 등에서 재학생을 대상으로 ‘코로나19 극복, 힘내자! KIT’ 캠페인을 펼치고 핫팩과 다과 등 총 7500개를 나눠줬다.

