하루 60대 충전가능 '양재수소충전소' 내년 1월 재오픈

서울시-서초구 협의로 시설개선 허가 완료

최신설비 교체로 1일 저장능력 2.5배 확대

[아시아경제 조인경 기자] 일년 가까이 운영이 중단됐던 서울 '양재수소충전소'가 충전용량을 2배 이상 늘려 내년 1월 새롭게 개장한다.

서울시는 현대자동차가 연구용으로 운영했던 '양재수소충전소'의 운영권을 지난 9월 넘겨받은 데 이어 최근 관할 자치구인 서초구로부터 시설 개선을 위한 허가를 완료하고 30일부터 공사에 본격 착수한다고 29일 밝혔다.

양재수소충전소는 상암·강동상일·국회 수소충전소와 함께 서울시내 4개 충전소 중 하나다. 2010년 서울시 최초의 수소충전소로 구축됐다. 2018년부터 일반수소차 운전자를 위해 충전시설을 개방했으나 올해 1월 설비 고장 등으로 운영이 중단됐다.

시는 양재수소충전소 운영을 신속히 재개하기 위해 7월부터 현대자동차와 협의를 시작해 설비와 시설물을 기부채납받는 방식으로 사업자 지위를 승계했다. 이후 서초구와 협의해 시설개선 공사를 위한 변경허가(고압가스제조허가 변경)를 마쳤다.

지난 10월엔 비대면 주민설명회를 열어 서초구민들에게 양재수소충전소의 시설 개선 방향, 수소충전소의 안전성·친환경성, 수소경제 활성화 필요성 등을 소개하기도 했다. 시와 서초구는 사전협의 과정에서 허가를 2차례 연기할 정도로 주민 요구사항을 면밀히 검토하는 과정을 거쳤다고 설명했다.

새로 문을 여는 양재수소충전소는 1일 수소저장능력이 기존 120㎏에서 300㎏으로 2.5배 커지고, 1일 충전가능차량도 기존 24대에서 60대 이상으로 확대된다.

수소충전소 이용 차량으로 인한 일대 혼잡을 완화하기 위해 현재 1개인 출입구는 2개로 늘리고, 안내표지판도 확대 설치하기로 했다. 또 서울에서 가장 많은 150대(2020년 10월 기준)의 수소차가 보급된 서초구 주민들의 충전 편의를 고려해 법률자문 등을 거쳐 정식 개장 후 1년 간 충전요금을 20~30% 할인하는 방안을 검토하기로 했다.

양재수소충전소 재개장 준비와 함께 친환경 수소차 추가 보급에도 나선다. 서울시는 충전 인프라 규모를 고려해 수소차 보급규모를 정하고 있다. 이에 따라 올해 1월부터 현재까지 약 950대를 보급한 데 이어 30일부터 261대 규모로 '2020년 제2차 수소차 보조금'을 추가 접수한다.

조완석 서울시 기후변화대응과장은 "양재수소충전소 재개장으로 그동안 충전소가 부족해 어려움을 겪었던 수소차 이용시민들의 불편이 해소되길 기대한다"며 "수소차 충전인프라 확충과 수소차 보급에 적극적으로 나서 서울 도심 미세먼지를 저감하고 온실가스를 감축해 나가겠다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr