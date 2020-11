경찰병원, 성남 국립국제교육원 '코로나19 생활치료센터' 운영

[아시아경제 이관주 기자] 경찰병원은 최근 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자 급증에 따라 경증환자 격리치료시설인 생활치료센터를 서울시와 협력해 경기도 성남 소재 국립국제교육원에서 운영한다고 28일 밝혔다.

경찰병원은 주준범 응급의료센터장을 운영단장으로 전문의·간호사·방사선사 등 의료진을 배치하고, 의료장비·의약품 등 의료물품 지원과 폐기물 처리 및 관리, 전산시스템 구축 등 의료지원반 역할을 담당한다. 여기에는 서울의료원 의료진 2명도 함께 한다.

경찰병원이 운영하는 국립국제교육원 생활치료센터는 2인 1실 기준으로 최대 200여명의 환자를 수용할 수 있으며, 생활치료센터 내 검체 채취실, 엑스레이(X-ray) 검사와 비상상황 대응을 위한 제세동기·응급처치키트·산소미터기 등 각종 의료장비가 비치돼 있다.

입소 환자를 대상으로 심전도·혈압·산소포화도 등을 측정하고, 활력징후 데이터를 병원정보시스템에 곧바로 공유해 의료진이 환자의 상태를 실시간으로 손쉽고 정확하게 모니터링할 수 있는 시스템도 갖췄다.

경찰병원 관계자는 "국민안심병원(A형)으로 호흡기 환자 전용 외래진료소를 운영하고 있으며, 이와 별도로 코로나19 선별진료소를 운영하는 등 코로나19 감염예방 및 확산방지를 위해 최선의 노력을 다하고 있다"고 말했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr