산단공-한수원-KT, ‘신재생에너지사업 공동개발’ 맞손

산단에 수소 연료전지 보급 활성화…친환경 청정산단 구현

[아시아경제 김희윤 기자] 한국산업단지공단은 한국수력원자력, KT와 함께 한국판 그린뉴딜 스마트그린산단 조성을 위한 신재생에너지사업 공동개발 양해각서를 체결했다고 27일 밝혔다.

스마트그린산단 조성 사업은 산업단지를 저탄소 친환경 에너지 생산기지로 탈바꿈해 청정 산단을 조성하는데 목적을 두고 있다. 산업부와 산단공이 주축이 돼 실행하는 사업이다.

이날 세 기관은 스마트그린산단 실행전략의 일환인 신재생에너지 연료전지 사업을 공동 추진하고, 이를 전국의 산업단지로 확산시키기 위한 지속적 협업을 약속했다.

산단공은 노후산단 고도화를 위한 산업단지환경개선펀드를 통해 KT와 연료전지 발전사업을 추진해 왔다. 이번 협약은 수소경제 산업의 핵심축인 연료전지 인프라를 산업단지에 확산, 스마트그린산단으로 성공적 전환을 위해 관계기관과 민간의 협업을 체계화하고자 체결됐다.

연료전지는 전력 사용이 많고 부지가 협소한 산업단지에 소규모로 설치해도 많은 양의 신재생에너지 전기를 생산할 수 있는 친환경 분산 발전원이다.

김정환 산단공 이사장은 “스마트그린산단 사업의 성공적 추진을 위해 펀드투자 확대 등 지원을 강화해 산단 내 신재생에너지 사업이 활성화될 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.

