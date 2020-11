유상범 "민주당, 책임 있는 정당이라면 尹 국정조사 수용해야"

[아시아경제 이지은 기자] 유상범 국민의힘 의원이 더불어민주당에 "추미애 법무부 장관 국정조사는 도저히 못 받아들이겠다면 윤석열 검찰총장이라도 하자"며 국정조사를 요구했다.

유 의원은 27일 KBS 라디오 '김경래의 최강시사'에 출연, "지금 모든 사태의 원인을 제공한 사람은 추 장관이니 추 장관도 같이 하자는 입장이지만 민주당이 추 장관은 도저히 못 받아들이겠다면 윤 총장이라도 하자는 것이 저희 당의 입장"이라며 이같이 말했다.

그는 "여당 원내대표인 이낙연 민주당 대표께서 국정조사를 하자고 제안을 했다"며 "집권당 대표가 국정조사를 하자고 제안을 했는데 민주당에서 할 마음이 없이 벗어난다면 집권당으로서 언제든지 상황에 따라서 필요하면 말을 언제든지 뒤집을 수 있다는 이야기를 하는 꼴"이라고 강조했다.

유 의원은 "민주당에서도 조금 당혹스러운 상황이다 보니 조금 시간을 끌고 그러다 국정조사는 받아주지 않을까 싶다"며 "책임 있는 정당이라면 당연히 그렇게 할 것"이라고 말했다.

그는 민주당이 국정조사에 대해 미온적 태도를 보이는 데 대해 "그렇게 제안하다 갑자기 뒤로 물러설 때는 본인들의 어떤 정치적 행위가 잘못 발을 들였다는 생각에서 그렇게 하지 않나 생각할 수밖에 없다"며 국정조사를 받지 못한다면 민주당은 언제든지 상황에 따라서 말을 바꿀 수 있는 정당이라는 것을 자인하는 꼴이라고 지적했다.

유 의원은 문 대통령에 대해서도 "추 장관이 윤 총장 찍어내기를 하는 이 모든 행위는 청와대 승인 또는 묵인이 없으면 이루어질 수 있겠나"며 "대통령께서 처음에 윤 총장을 훌륭한 총장으로 생각해서 임명을 했지만 뭐 도저히 받아들일 수 없다면 대통령이 책임지고 윤 총장에게 사퇴를 요구하는 것이 맞다"고 강조했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr