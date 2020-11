"의원 제대로 보필하라" 윤호중에 野 보좌진 반발…사과 촉구

[아시아경제 김혜민 기자] 더불어민주당 소속 윤호중 국회 법제사법위원장이 윤석열 검찰총장의 국회 출석을 둘러싼 대립 과정에서 야당 보좌진을 향해 "보좌관 자격시험을 도입해야 한다"는 취지의 발언을 한 데 대해 국민의힘 보좌진들이 공개 사과를 촉구했다.

27일 국민의힘 보좌진협의회에 따르면 이들은 성명서를 내고 "자신의 싸움판에 왜 보좌진 자격을 들먹이면서 느닷없는 총질을 해대는지 기가 찰 노릇"이라며 "3000여명의 여야 보좌진들을 향해 정중히 사과할 것을 강력히 촉구한다"고 말했다. 그러면서 "노동법 사각지대에서 주말과 퇴근 없이 일하는 국회 보좌직원 전체를 비하하고 모독했다"며 "빠른 시일내 적절한 사과가 없을 경우, 보좌진 전체의 명예를 심각하게 훼손한 오늘 일에 대해 법적 대응을 검토할 것"이라고 덧붙였다.

윤 위원장은 전날 윤 총장의 법사위 출석을 놓고 김도읍 의원 등 국민의힘 법사위 소속 의원들과 갈등을 빚었다. 이후 윤 위원장은 기자간담회 자리에서 "법사위 야당 간사인 김 의원을 보좌하는 직원들에게 (김 의원을) 제대로 보필하라고 이야기하고 싶다"며 "미국 의회에는 입법보좌관 자격시험 제도가 있는데 우리나라도 그런 것을 도입해야 하지 않느냐"고 비난했다.

이후 법사위 전체회의에서 김 의원이 사과를 요구하자 윤 위원장은 "사과할 일은 아니다. 보좌관 선배로서 한 이야기"라며 거부했다. 윤 위원장은 한광옥 전 민주당 의원 보좌관 출신이다.

이에 국민의힘 보좌진협의회는 "정치에도 상식과 예의가 있고 발언에도 금도가 있다"며 "윤 위원장은 공적인 자리에서 타 의원실의 보좌진을 품평하고 폄훼할 권리가 없다"고 비판했다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr