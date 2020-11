세종 지역화폐 ‘여민전’, 앱 가입자 10만명 넘어서

[아시아경제(세종) 정일웅 기자] 세종 지역화폐 ‘여민전’의 앱 가입자 수가 10만명을 넘어섰다. 출시 후 8개월여 만이다. 특히 여민전은 발행액 대비 사용률이 90%를 웃돌면서 지역경제 활성화에도 기여한 것으로 평가받는다.

세종시는 여민전이 지난 3월 출시 후 267일(이달 25일 기준) 만에 앱 가입자 10만55명을 기록했다고 26일 밝혔다.

지역 총인구 중 만14세 이상 시민의 35.2%가 여민전 앱을 설치한 셈으로 이들이 구입한 여민전은 1405억원(일반 발행분 1370억원·공공기관 구매 정책발행분 35억원)이다. 사용금액은 1306억원으로 전체 발행액의 92.9%에 달했다.

이를 근거로 시는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 침체된 지역 상권을 활성화하는 데 여민전의 기여도가 큰 것으로 판단한다.

시는 여민전 활용 폭을 넓히기 위해 지역화폐 이용이 가장 많은 음식점과 카페 상위 10곳과 최대 2배의 할인혜택을 제공하는 상생플러스 가맹점 27곳에 대한 정보도 공개했다.

여민전 상생플러스 가맹점에선 가맹점이 여민전을 사용하는 소비자에게 자체적으로 5∼10%의 선 할인을 함으로써 소비자는 자체할인 최대 10%, 캐시백 10% 등 최대 2배의 할인 혜택을 받을 수 있다.

단 상생플러스 가맹점 자체 선할인 혜택은 오프라인 매장에서만 적용되며 배달 서비스를 이용할 경우는 할인혜택을 받을 수 없다.

또 캐시백 혜택은 여민전 앱에서 구입한 월 구매한도 100만원 내 결제분만 지원된다.

김회산 시 기업지원과장은 “아직까지 여민전 앱 가입 또는 여민전 구매를 하지 않은 시민은 연말까지 100만원 한도 내에서 충전이 가능하다”며 “여민전을 사용해 캐시백 10%, 직장인 연말정산 소득공제 30%의 혜택을 받길 바란다”고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr