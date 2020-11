볼트EV, SM3 등 19개 차종 16만대 차량 리콜

[아시아경제 이춘희 기자] 국토교통부는 한국지엠(GM), 르노삼성자동차, 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 181,500 전일대비 500 등락률 +0.28% 거래량 743,575 전일가 181,000 2020.11.25 11:06 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 또 사상 최고가 경신...2617.76 마감현대차, 최근 5일 외국인 24만 8893주 순매수... 주가 17만 8500원(+0.85%)글로벌 종합화학기업과 수소협력 강화하는 현대차그룹 close , 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 59,400 전일대비 400 등락률 -0.67% 거래량 809,701 전일가 59,800 2020.11.25 11:06 장중(20분지연) 관련기사 역대 최고치 경신한 코스피, 2602.59로 마감…코스닥지수도 동반 상승기아차, 최근 5일 개인 221만 6799주 순매수... 주가 5만 8800원(+1.2%)외국인, 3주 연속 '사자'…반도체 순매수 지속 close , 메르세데스-벤츠코리아, 대전기계공업에서 제작 또는 수입·판매한 총 19개 차종 16만3843대에서 제작결함이 발견되어 시정조치(리콜)를 실시한다고 25일 밝혔다.

한국GM에서 제작 또는 수입·판매한 올뉴 말리부 1만5078대는 엔진제어장치(ECU) 소프트웨어 오류로 인해 저속 또는 후진 시 가속페달을 약하게 밟았다 뗄 때 간헐적으로 시동이 꺼질 가능성이 확인됐다. 트레일블레이저와 더뉴 말리부 2개 차종 850대에서도 전자 유압식 브레이크 부스터 내 모터상태 감지센서의 결함으로 브레이크 작동 시 제동거리가 길어질 가능성이 확인돼 각각 리콜에 들어간다. 올뉴 말리부는 오는 30일, 트레일블레이저와 더뉴말리부는 26일부터 한국GM 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(소프트웨어 업데이트 또는 개선된 부품 교체)를 받을 수 있다.

이와 별개로 볼트EV 9476대에 대해서도 임시 리콜이 실시된다. 이번 리콜은 한국 오창에서 생산된 LG화학의 고압 배터리를 장착한 2017~2019년형 볼트EV가 대상이다. 현재 고전압배터리가 완충될 때 배터리 관련 장치의 화재 발생 가능성이 있어 충전량을 90%로 낮추는 조치로 26일부터 한국GM 공식 서비스센터에서 소프트웨어 업데이트를 통한 임시 리콜을 받을 수 있다. 회사 측은 지속적으로 조사를 거쳐 90% 충전 제한 소프트웨어를 해결하는 최종 방안을 제공한다는 계획이다.

르노삼성에서 제작·판매한 SM3 Ph2(뉴SM3 중기형) 8만1417대는 유효엔진토크 부족으로 저속 주행 중 에어컨 작동, 오르막·내리막 주행 반복 시 시동이 꺼질 가능성이 확인돼 리콜을 실시한다. 르노삼성은 다음달 4일부터 직영 서비스점 및 협력 정비점에서 무상으로 소프트웨어 업데이트를 실시한다.

현대·기아차에서 제작·판매한 투싼(TL), 스팅어(CK) 2개 차종 5만1583대는 전자제어 유압장치(HECU) 내부 합선으로 인한 화재 발생 가능성이 확인돼 리콜을 진행한다. HECU는 ABS(잠김방지브레이크시스템), ESC(전자식주행안정화컨트롤) 등의 차량 제어 기능이 통합된 장치다. 양사는 24일부터 현대차 직영 서비스센터 및 블루핸즈, 기아차 서비스센터에서 각각 무상으로 수리(개선된 부품 교체 및 소프트웨어 업데이트)를 진행하고 있다.

메르세데스-벤츠코리아에서 수입·판매한 GLE 450 4MATIC 등 8개 차종 5245대는 뒷좌석 중앙 안전띠의 버클이 좌석의 틈새로 들어가 안전띠 착용이 불가능해지고, 이로 인해 충돌 시 탑승자를 보호하지 못할 가능성이 확인됐다. GLA 220 119대도 엔진룸에 장착된 퓨즈 박스가 제대로 고정되지 않아 차량의 진동 등에 의해 퓨즈가 손상되면서 엔진제어장치, 차체자세제어장치 등이 제대로 작동되지 않을 가능성이 확인돼 리콜을 실시한다. 메르세데스-벤츠코리아는 지난 20일부터 공식 서비스센터에서 무상으로 수리를 진행하고 있다.

대전기계공업에서 수입·판매한 가와사키 Ninja H2 SX SE 등 3개 이륜 차종 75대는 엔진제어장치(ECU) 소프트웨어 오류로 변속기 기어에 충격이 가해지는 상황을 제대로 제어하지 못해 기어가 파손되고, 이로 인해 시동이 꺼질 가능성이 확인돼 리콜을 실시한다. 해당 차량은 오는 27일부터 대전기계공업 공식 대리점에서 무상으로 소프트웨어 업데이트를 받을 수 있다.

이번 리콜과 관련해 해당 회사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자로 시정방법 등을 알리게 된다. 리콜 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있다. 기타 궁금한 사항은 각 회사로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있다.

국토부는 자동차의 결함으로부터 국민의 안전을 확보하기 위하여 자동차의 제작결함정보를 수집·분석하는 자동차리콜센터를 운영하고 있다. 센터 누리집에서 차량번호 및 차대번호를 입력하면 언제든지 해당차량의 리콜대상 여부 및 구체적인 제작결함 사항을 확인할 수 있다.

