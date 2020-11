철책귀순 분석결과 오늘 공개

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]강원도 동부전선 최전방에서 발생한 '철책 귀순' 사건 당시 작동하지 않은 과학화 경계시스템 정밀분석 결과가 공개된다.

25일 합동참모본부는 강원도 인제에 있는 육군 GOP(일반전초) 부대에서 국방부 출입기자단을 대상으로 광망(철조망 감지센서)으로 이뤄진 GOP 과학화 경계시스템 관련 현장 견학을 진행한다고 밝혔다.

앞서 합참은 지난 19일 취재진에 보낸 사전 안내문에서 GOP 작전 현황을 설명하고, 과학화 경계시스템 정밀 분석 결과 및 보완 대책 등을 설명할 계획이라고 밝혔다.

이날 공개되는 현장은 지난 3일 20대 후반의 북한 남성 1명이 GOP 철책을 넘어 월남한 사건이 발생한 강원도 고성 최전방 부대와 같은 동부전선 일대다. 이곳은 고성 부대 인근인데다 산세 등 지형이 유사한 것으로 알려졌다.

군은 현장에서 강원도 산악 지역 일대의 과학화 경계시스템 운용 방식을 설명할 계획이지만, 북한 민간인 월남 당시 상황에 대한 군 검열 결과와 개선 대책도 일부 공개할 것으로 관측된다.

북한 남성 A씨가 고성 최전방 GOP 이중 철책을 넘을 당시 광망이 작동하지 않은사건을 계기로 군의 과학화 경계시스템에 대한 우려가 제기됨에 따라 현장 공개가 이뤄졌다.

