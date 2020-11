대구시, 5세대 이동통신 기반 '테스트베드' … 과기부, 지역거점으로 선정

2023년까지 총 39억6000만원 투입 … 5G 기반 신산업 생태계 구축

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구시는 과학기술정보통신부(한국정보화진흥원)에서 시행하는 5세대 이동통신(5G) 융합서비스 테스트베드 구축 사업에 '5G 오픈테스트랩 운영' 지역거점으로 선정됐다고 23일 밝혔다.

이번 사업 선정으로 대구시는 2023년까지 4년간 총 39억6000만원(국비36억, 시비3억6000만원)을 투입해 한국정보화진흥원·대구테크노파크와 지역거점 5G 융합서비스 테스트베드 구축 사업을 추진하게 된다.

이번 사업을 통해 지역 중소·벤처기업 등 산·학·연을 대상으로 5G 융합서비스·단말·장비에 대한 개발, 시험·검증, 제품 상용화 지원 등 전 주기 기술지원을 위한 지역거점 5G 오픈테스트랩을 구축·운영한다.

5G 오픈테스트랩에서는 국가연구개발망(KOREN)과 연계한 5G 시험망, 단말 성능 측정 장비 및 솔루션, 차폐실, 연구개발실 등을 구축해 실·내외 5G 테스트 환경을 제공한다. KOREN(KOrea advanced REsearch Network)은 산·학·연이 ICT분야 네트워크 선도 기술 및 장비를 연구·시험·검증할 수 있도록 운영 중인 국가연구개발망이다.

이를 통해 실제 5G 네트워크 환경에서 시험·검증에 어려움을 겪고 있는 지역 중소·벤처기업들이 스마트시티, 자율주행차, 스마트공장, 실감콘텐츠, 디지털헬스케어 등 다양한 분야에서 5G 융합서비스와 관련 제품을 자유롭게 개발하고 시험·검증할 수 있게 된다.

'5G 융합서비스'는 제조·미디어·자동차·의료 등 각 분야에서 5G 특성(초고속·초저지연·초연결, 서비 스별 특화네트워크 제공 등)을 활용해 새로운 가치를 구현하는 서비스를 일컫는다. 지역 5G 오픈테스트랩은 대구TP 모바일융합센터에 내년 1월에 개소할 예정이다.

홍의락 대구시 경제부시장은 "이번 사업으로 한국판 디지털뉴딜에 기반한 5G 시장을 개척하고 활성화해 지역 기업의 경쟁력을 한층 강화하는 계기가 될 것"이라며 "많은 지역 기업이 테스트베드를 활용한 제품과 서비스를 개발·실증해 5G 신산업이 지역에서 선도적으로 창출되기를 기대한다"고 전했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr