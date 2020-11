스패로우, 지란지교시큐리티에 보안취약점 진단도구 공급

[아시아경제 박형수 기자] 스패로우가 지란지교시큐리티에 스패로우 클라우드(Sparrow Cloud)를 공급한다고 23일 밝혔다.

지란지교시큐리티는 클라우드 환경에서 소스코드 보안약점과 웹 취약점을 검출 및 제거하는 ‘스패로우 클라우드’를 도입함으로써 수동으로 해결하던 보안취약점을 자동으로 제거한다. 스패로우 클라우드는 국내 1위 메일 보안 솔루션인 지란지교시큐리티의 스팸스나이퍼를 비롯한 전 제품의 보안 테스트 과정에 적용된다.

스패로우 클라우드는 별도의 도구 설치나 운영 없이 단일 프로그램에서 소스코드 및 웹 취약점을 분석하고 결과를 통합 관리할 수 있다. 클라우드 보안 서비스(SECaaS)형태로 제공하며 연, 월, 횟수제 등 기업별 상황에 맞춰 라이선스 계약 형태를 자유롭게 선택할 수 있다. 국내 세카스 제품 가운데 최초로 세계 최대 보안 행사 블랙햇(BlackHat) USA에 출품해 해외 시장으로 판로를 넓혔다. 애플리케이션 개발보안 솔루션으로는 국내에서 유일하게 정보통신산업진흥원(NIPA) 품질인증을 받았다.

천명재 지란지교시큐리티 CTO는 "기업 인프라 및 보안 시스템의 취약점을 노리는 보안 위협들이 지능화, 고도화됨에 따라 제품 보안성에 대한 검증 및 강화가 당면 과제였다"고 말했다. 이어 "빠른 설치와 분석이 가능한 스패로우 클라우드를 통해 고객에게 향상된 고품질의 보안 솔루션을 제공할 수 있을 것"이라고 기대했다.

장일수 스패로우 대표는 "스패로우 클라우드가 지란지교시큐리티의 보안 테스팅 제품으로 선정된 것은 국내 SW 보안 업계에서도 취약점 진단 분야에서의 기술력과 전문성을 인증받은 것"이라고 강조했다. 아울러 "다양한 산업군에서 활용 가능한 보안 테스팅 도구로 자리매김할 수 있도록 지속적인 제품 고도화를 추진해 나갈 계획"이라고 덧붙였다.

