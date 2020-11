경기도 어린이 건강과일 '가정보육'에도 공급된다…19만5천명

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 그 동안 어린이집, 지역아동센터, 그룹홈에 공급해 왔던 '어린이 건강과일'을 가정보육 어린이로 확대한다.

어린이 건강과일 공급사업은 신선한 제철과일 섭취를 통한 어린이의 건강증진과 도내 과수농가의 판로 확대를 위해 도가 지난해부터 진행하고 있다.

확대 지원 대상은 올해 9월부터 양육수당을 받고 있는 도내 거주 어린이 19만5000명으로 아동 1인당 4만500원이 지급된다.

지원 방식은 수원시 등 28개 시ㆍ군에서는 경기지역화폐(건강과일 바코드, 카드)를 활용해 양육 가정에서 편의점 등을 통해 직접 구매하는 방식이다. 또 성남, 시흥, 김포 등 나머지 3개 시는 건강과일 꾸러미를 가정에 배송된다.

신청은 다음 달 경기도 홈페이지(https://www.gg.go.kr/)와 경기지역화폐 홈페이지(http://www.gmoney.or.kr)에 들어가 하면 된다.

또한 인터넷, 스마트폰 사용이 불편한 가정을 위해 해당 시ㆍ군ㆍ구와 읍ㆍ면ㆍ동 행정복지센터에서도 신청을 받는다.

김충범 도 농정해양국장은 "그 동안 어린이 건강과일 지원 혜택을 받지 못한 가정보육 어린이들에게도 신선하고 맛있는 과일이 공급될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr