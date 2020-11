신한카드, '오아시스 신한카드' 출시…"오아시스마켓 15% 할인"

백화점·대형마트·커피전문점 10%할인도

[아시아경제 기하영 기자]신한카드는 국내 대표 새벽배송 업체인 오아시스마켓과 새벽배송 업계 첫 제휴카드인 '오아시스 신한카드'를 출시한다고 22일 밝혔다.

오아시스 신한카드는 식재료 구입 등 생활 밀착형 소비 비중이 높은 고객에게 도움 될 수 있도록 오아시스 마켓 할인을 포함해 대형 유통점, 커피전문점 캐시백 등 다양한 혜택으로 구성됐다.

먼저 오아시스 매장(온·오프라인) 15% 할인 서비스를 전월 실적에 따라 월 3만원까지 받을 수 있다. 이 혜택은 월 최대 4회까지 제공되며 일 1회, 할인 전 이용금액 1회 5만원까지 적용된다.

주요 백화점(롯데, 현대, 신세계, 갤러리아, AK)·프리미엄 아울렛(롯데, 현대, 신세계 사이먼)·대형마트(이마트, 홈플러스, 롯데마트, 메가마트, 탑마트)·창고형 할인매장(이마트 트레이더스, 롯데 VIC마켓, IKEA)·홈쇼핑(CJ오쇼핑, GS홈쇼핑)에서도 10%를 할인 받을 수 있다. 이 혜택은 전월 실적 50만원 이상인 경우 월 최대 1만5000원까지 제공된다.

생활 밀착형 서비스도 주목할 만하다. 먼저 커피전문점(스타벅스, 카페베네, 엔젤리너스, 커피빈, 투썸플레이스)과 다이소·올리브영 등 생활 잡화 매장, 온라인서점(교보, 반디앤루니스, Yes24, 알라딘 온라인서점)에서 각각 10%를 할인 받을 수 있다. 4대 정유사(SK에너지, GS칼텍스, S-Oil, 현대오일뱅크)에서는 리터(ℓ)당 60원을 할인 받을 수 있다.

생활 밀착형 서비스는 전월 실적에 따라 4개 영역 통합 최대 월 2만원까지 할인 받을 수 있다. 커피전문점 서비스는 일 1회, 월 10회까지 할인 적용되고, 생활 잡화 및 온라인서점은 각 영역 별 일 1회, 월 5회까지 할인이 제공된다. 정유서비스는 일 1회, 월 5회까지 할인 혜택이 적용된다.

이 카드로 연간 1000만원(국내 일시불, 할부 합계) 이상을 이용한 고객에게는 해외 일시불 이용 금액 5% 캐시백 서비스도 제공한다.

오아시스 신한카드 신용카드의 연회비는 국내전용 2만원, 해외겸용 2만3000원이다.

신한카드 관계자는 "카드 플레이트 제작 단계부터 오아시스마켓과 함께 고민하며 에코플레이트를 사용하는 등 친환경 기업으로서의 사회적 책무에 대한 의미를 담아 출시한 상품"이라고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr