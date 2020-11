인천 승기하수처리장 2028년까지 지하화…1일 25만t 규모

2023년 착공…상부는 공원 등 주민편의시설 설치

[아시아경제 박혜숙 기자] 시설물 노후화와 남동산업단지의 폐수유입 등으로 처리능력 저하 및 악취문제가지속적으로 제기돼 온 인천 승기공공하수처리장의 현대화 사업이 본격화한다.

인천시는 승기하수처리장 현대화 사업 기본계획을 23일자로 고시한다고 밝혔다.

이 사업은 처리용량 하루 25만t 규모의 수처리시설을 현 위치에서 완전 지하화하고, 지상에 주민 편의시설을 설치하는 내용이다.

총사업비는 2980억원이며, 2023년 착공해 2028년 준공을 목표로 추진된다. 시는 국비를 최대한 지원받을 수 있도록 중앙부처와 적극 협의할 계획이다.

승기하수처리장은 연수구·미추홀구·남동구 일부 지역의 하수를 처리하는 시설로, 1995년 준공 이후 2007년 고도처리 개량공사 외에는 대규모 시설 개선 없이 운영돼 왔다.

그러나 고농도의 남동공단 폐수가 유입되고 처리 하수량이 증가하면서 악취가 발생하는 등 기존 기설로는 오염물질을 완벽하게 처리하는 데 한계가 있다는 지적을 받아왔다.

시는 이번 사업이 완료되면 1일 25만t의 하수를 차질없이 처리해 악취 발생을 크게 줄이고, 수질을 개선할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

인천시 관계자는 "지하화시설 상부에는 공원 등 편의시설을 설치해 기존에 혐오시설로 인식됐던 하수처리시설을 주민친화시설로 바꿀 것"이라며 "이번 사업으로 지역 주민 삶의 질을 높이고 국내 최고의 하수 행정 서비스를 할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr