[아시아경제 이승진 기자] 법원이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 방역과 관련해 보건당국 자가격리 조치를 무시하고 KTX(고속철도)를 이용한 20대 여성에게 벌금 500만원을 선고했다.

부산지법 형사3단독 오규희 부장판사는 감염병 예방 및 관리에 관한 법률 위반 혐의로 기소된 20대 여성 A씨에게 벌금 500만원을 선고했다고 22일 밝혔다.

A씨는 지난 4월 18일 새벽 부산 부산진구에 있는 한 클럽을 방문했다. 보건당국은 이 클럽에서는 같은 날 코로나19 확진자가 찾은 것을 확인해 A씨에게 5월 2일까지 주거지에서 자가격리할 것을 통보했다.

하지만 A씨는 4월 27일 오후 5시께 주거지를 벗어나 부산역에서 KTX 열차를 타고 수원으로 갔다가 다음날 오후 4시께 다시 KTX 열차를 타고 부산역에 도착하는 등 정당한 사유 없이 자가격리 조치를 위반했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr