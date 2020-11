유승민 “文대통령, 무능하고 비겁…정권교체만이 답”

“지금도 실패를 모르진 않을 것…책임지기 싫은 것”

[아시아경제 임춘한 기자] 유승민 전 국민의힘 의원은 22일 문재인 대통령을 향해 “대통령은 참 무능했다. 24회의 부동산대책은 이 정권이 얼마나 바보 같은지를 보여줬다”며 “그런데 이제 비겁하기까지 하다”고 비판했다.

유 전 의원은 이날 페이스북에서 “집값, 전월세가 자고 나면 신기록을 경신한다. 덩달아 내집마련의 꿈은 산산조각이 난다”며 “가슴 아프게 꿈을 접는 사람들에게 이 정권은 염장을 지르는 말만 쏟아낸다”며 이같이 말했다.

유 전 의원은 “온 나라가 난리가 나도 국정의 최고책임자는 머리카락 하나 보이지 않고 꼭꼭 숨었다. 설마 지금도 실패를 모르진 않을 것이다. 잘못을 인정하기 싫은 거고 책임지기 싫은 것”이라며 “광파는 일에만 얼굴을 내밀고, 책임져야 할 순간에는 도망쳐 버린다. 참 비겁한 대통령”이라고 지적했다.

유 전 의원은 “잘못을 인정할 줄 모르니, 반성하고 사과할 줄 모른다. 반성할 줄 모르니 정책을 수정할 리가 없다”며 “이제 기대는 접자. 문 대통령과 민주당에게는 희망을 버리자”고 밝혔다.

유 전 의원은 “주택시장에 공급을 늘리고 민간임대시장을 되살려서 문재인 정권이 올려놓은 집값과 전월세, 세금을 다시 내리는 일을 누가 해내겠는가”라며 “정권교체만이 답이다. 정권이 바뀌지 않는 한, 부동산 악몽은 계속될 것”이라고 말했다.

