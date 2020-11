[종합]野, 금태섭 향한 '거리두기'…"입당 바라는 의원 없어"

허은아 "국민이 보기에 좋아 보이지 않을 것"

"국민이 납득할 방법 찾으면 입당 가능하다"

與, 18일 강연 이후 연일 금태섭 때리기

[아시아경제 임주형 기자] 더불어민주당을 탈당한 금태섭 전 의원이 내년 4월 열리는 서울시장 보궐선거 출마 가능성을 시사한 가운데, 야당 일각에서는 금 전 의원의 입당 가능성에 대해 "(금 전 의원의) 입당을 바라는 의원이 없다"며 '거리두기'에 나서는 모습이다. 금 전 의원도 앞서 강연에서 '국민의힘에 들어가 당내 후보 경선을 하는 것은 국민들이 보기에 별로 좋아 보이지 않는다'는 취지로 설명한 바 있다.

앞서 금 전 의원을 국회 강연에 초청했던 허은아 국민의힘 의원은 19일 MBC 라디오와 인터뷰에서 "(금 전 의원의) 입당을 바라는 (국민의힘) 의원들은 현재는 안 계신 것으로 안다"며 "(당을 옮기는 것은) 국민이 보기에 별로 좋아 보이지 않는다"고 밝혔다.

다만 "국민이 납득하실 시기와 방법을 찾으면 (금 전 의원의) 입당이 가능하다고 해석할 수 있다"고 덧붙였다.

이를 두고 일각에서는 내년 보궐선거에 앞서 야당이 금 전 의원과 '거리두기'에 나선 게 아니냐는 관측이 나온다. 현재 금 전 의원이 국민의힘에서 확고한 입지를 가진 인물이 아닐뿐더러, 앞서 민주당을 탈당하며 '소신파' 의원으로 이미지를 굳힌 금 전 의원이 곧바로 야당에 입당하면 오히려 혼란만 가중할 수 있다는 우려에서다.

실제 금 전 의원도 지난 18일 국회에서 열린 국민의힘 초선 의원 모임 '명불허전 보수다' 강연에서 "탈당한 뒤 바로 국민의힘에 들어가 당내 후보 경선을 한다는 것은 어떤 설명을 붙이더라도 국민이 보기에 좋아 보이지 않을 것이다"라고 지적한 바 있다.

다만 야권과 지속해서 협력할 의사가 있다고 밝혔다. 금 전 의원은 "(저와) 야권이 생각이 다른 부분을 접어놓고도 최대공약수가 나올 때까지 협력해야 하고, 당연히 협력할 수 있다"며 "국민의힘이 변화하지 않는다면 승산이 낮고 오래 걸려도 제3지대로 갈 수밖에 없겠지만, 국민의힘이 대안이 될 수 있다면 함께 할 수 있을 것"이라고 설명했다.

한편 금 전 의원이 야당 의원 모임 강연에 참석한 뒤 민주당에서는 연일 '금태섭 때리기'에 나서고 있는 모양새다.

김남국 민주당 의원은 19일 자신의 페이스북에 쓴 글에서 금 전 의원의 두 자녀가 각각 16억원 이상의 주택 지분을 보유한 사실을 지적하며 "(금 전 의원은) 서울시장 자격은 없지만 국민의힘 입당 자격은 확실히 있다"며 "다른 청년들에게는 공정한 사회를 힘주어 말하고, 자기 자식에게는 고급빌라 지분과 수억원의 현금을 가질 수 있도록 도와줬다"고 꼬집었다.

금 전 의원의 정치적 기반이 약해 서울시장 보궐선거에서 제대로 활약하기 힘들다는 전망도 나왔다.

정청래 민주당 의원은 이날 자신의 페이스북에 "고기도 먹어 본 사람이 잘 먹고 선거도 이겨 본 사람이 또 이긴다. 금태섭이 국민의힘 서울시장 후보로 나오면 너무 쉬운 게임"이라며 "(금 전 의원과의) 경선에서 압도적으로 이긴 강선우 의원을 내보내면 된다"고 주장했다.

같은 당 김종민 의원은 20일 한 라디오 인터뷰에서 금 전 의원을 겨냥해 "정치인이 선거에 출마하는 것을 가지고 트집 잡을 일은 아니다"라면서도 "당원들한테 공격도 받고, 비판도 받고 그랬는데 민주당원들에 대한 반감으로, 민주당 공격으로 정치를 시작한다면 바람직하지 않다"고 지적했다.

이어 "(욱하는 마음으로) 시작한 정치가 꽤 많은데 한번도 성공해 본 적이 없다"고 강조했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr