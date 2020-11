[아시아경제 김민영 기자] IBK기업은행은 개방형 직위 공개채용을 통해 조민정 홍보·브랜드본부장을 영입했다.

20일 기업은행에 따르면 신임 조 본부장은 광고, 언론홍보, 디자인경영, 사회공헌 등 홍보·브랜드본부 운영을 총괄할 예정이다.

조 본부장은 광고 기획사를 비롯해 제조업, 금융업 등을 거치며 20년 이상 광고·홍보·브랜딩 분야 업무를 맡아 경험을 쌓아온 홍보·브랜딩 전문가다. 삼성전자 전략마케팅 부장, SPC그룹 브랜드전략 실장, 현대카드 Brand2실 상무이사 등을 거쳤다.

기업은행이 본부장급 인사를 외부에서 영입한 건 이번이 처음이다.

기업은행 관계자는 “은행의 전문성이 부족한 분야에는 외부 전문가를 영입해 경쟁력을 강화하는 등 다양한 인재들이 모여 유연한 조직문화를 형성해 나가고자 하는 윤종원 기업은행장의 인사철학이 반영된 결과”라고 했다.

