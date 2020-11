日언론 "韓, 주변국 외교 교착 우려로 日에 관계개선 추파"

"한일관계 개선 노력 배경은 바이든 승리"

"일본은 강제징용 문제 동결은 간단히 응할 수 없어"

[아시아경제 정현진 기자] 문재인 정부가 주변국 외교의 교착 상황을 우려해 주요 인사를 일본에 잇따라 보내면서 한일 관계 개선을 모색하고 있다고 20일 니혼게이자이신문이 분석, 보도했다.

니혼게이자이는 이날 서울발 기사를 통해 지난주 박지원 국가정보원장과 김진표 한일의원연맹 회장 등이 일본을 방문해 스가 요시히데 총리와 회담한 사실을 언급하면서 이같이 주장했다. 니혼게이자이는 일본이 한국에 이처럼 인사를 보내는 것을 두고 '추파'라고 표현하기도 했다.

문재인 정부가 이처럼 적극적으로 한일관계 개선을 위해 움직이게 된 배경에는 조 바이든 민주당 후보의 미국 대선 승리가 있다고 니혼게이자이는 진단했다. 바이든 당선인이 부통령이던 2015년 당시 직접 한일 위안부합의를 중재한 적 있어 한일 관계 악화 상태를 방치하면 동맹 중심 외교를 중시하는 바이든 행정부에 좋지 않은 인상을 줄 수 있다는 우려를 한다고 설명했다.

여기에 북·미 관계 전망도 불투명하고 시진핑 중국 국가주석의 방한 시기도 불확실한 상황이라고 언급했다. 서울의 외교 소식통은 "문 정부는 외교 고립을 우려하고 있다"고 말했다고 니혼게이자이는 전했다.

이와 함께 한국 정부가 도쿄올림픽을 계기로 북한을 대화에 끌어들이기 위해 한일 관계를 개선하려 한다는 해석도 내놨다. 스가 총리를 만난 박 원장의 제안과 이낙연 더불어민주당 대표가 도쿄올림픽과 북한을 언급한 것을 이유로 들었다.

다만 니혼게이자이는 "일본으로서는 전 징용공(일제 강제징용 노동자) 문제의 단순한 보류는 논외"라면서 강제징용 문제를 도쿄올림픽 때까지 동결하자는 한국 측의 안에도 "일본 측은 간단히 응할 수 없는 상황에 있다"고 전했다.

특히 한국 법원에서 강제징용 배상 소송과 관련한 일본 기업 자산 매각 절차가 진행되고 있는 만큼 그 결과에 따라서 새로운 갈등이 발생할 수 있다고 니혼게이자이는 분석했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr