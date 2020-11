대한항공 사장 "구조조정 안 한다, 계약에도 넣었다"

[아시아경제 김혜원 기자] 우기홍 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 23,600 전일대비 400 등락률 +1.72% 거래량 5,513,870 전일가 23,200 2020.11.20 14:21 장중(20분지연) 관련기사 대한항공, 최근 5일 개인 748만 2822주 순매수... 주가 2만 3900원(+3.02%)공정위원장 "대한항공-아시아나 M&A, 소비자·효율성 다각도 분석"대한항공, 최근 5일 개인 861만 2025주 순매수... 주가 2만 2850원(-4.39%) close 사장은 20일 대한항공의 아시아나항공 인수와 관련해 "인력 구조조정을 하지 않기 때문에 노선 통폐합이 아닌 시간대 조정 등의 중복 노선 합리화를 할 것"이라고 말했다.

우 사장은 이날 오전 서울 소공동 롯데호텔에서 열린 대한상공회의소 관광산업위원회 제22차 회의를 마친 뒤 취재진과 만나 "구체적인 노선 계획은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 회복 상황을 봐야 한다"며 "시간대 조정, 기재 조정, 목적지 추가를 통한 인력 유지 방안을 만들 것"이라며 이같이 밝혔다.

우 사장은 이어 "미국 시애틀에 대한항공과 아시아나항공이 중복으로 운항하는데 인수된다고 아시아나항공이 시애틀에서 나가는게 아니다"라며 "현재는 중복 노선 정리에 대해서 생각하지 않는다"고 강조했다.

그는 또 "아시아나항공과 자회사는 통합 이후 인력 구조조정 안 한다. 안 하도록 계약에도 넣었다"며 "노조가 오해를 풀도록 적극적으로 협의할 것"이라고 설명했다.

코로나19 위기에도 대한항공과 아시아나항공의 통합 시너지가 있다는 게 대한항공의 생각이다. 그는 "통합하면 비용이 줄어 효율성이 좋아진다"면서 "화물이 굉장히 좋아 올해도 영업이익이 날 것이다. 화물 사업을 강화해 직원을 다 유지하며 갈 수 있다고 생각한다"고 강조했다.

이어 "현재 대한항공과 아시아나항공 직원이 각각 유급 휴업을 하고 있는데 코로나19 회복 전까지는 (인수 이후에도) 휴업을 해야 한다"고 말했다. 그러면서 "대한항공은 창립 후 51년 동안 한 번도 인위적인 구조조정을 한 적 없고, 아시아나항공과 통합해도 이러한 기조는 유지된다"고 덧붙였다.

통합 이후 독과점 우려에 대해서는 저비용항공사(LCC) 진에어와 대한항공은 독자적으로 운영된다는 점을 강조하며 독과점은 없을 것이라고 했다. 우 사장은 "진에어와 아시아나항공의 자회사 LCC 통합과 대한항공·아시아나 통합은 전혀 다른 이야기"라며 "진에어는 대한항공과 경쟁하고 손님도 뺏어가지만, 대한항공이 어떻게(간섭) 하지 않는다"고 설명했다.

이어 "인천공항 슬롯(SLOT·시간당 이착륙 횟수) 점유율이 현재 대한항공 26%, 아시아나항공 14%로 둘이 합해도 40%"라며 "(외국 공항의 외국 항공사와 비교하면) 점유율이 많은 것이 아니다"라고 말했다.

'한진그룹 정상화를 위한 주주연합(3자연합)' 측의 신주발행금지 가처분 신청 대응에 대해서는 "법원에서 합리적으로 판단해줄 것이고 적절하게 대응할 예정"이라며 "3자연합 이슈보다는 계열사 통합하고 시너지 어떻게 만들 것인지에 집중하겠다"고 전했다.

아시아나항공 인수 실사 일정에 대해서는 "실사 조직을 구성했고, 실사를 바로 진행할 것"이라면서 "우선 서류로 실사를 한 다음에 필요하면 현장에서 대면 인터뷰나 현장 실사 진행할 예정"이라고 언급했다. 양사 마일리지 통합 비율과 관련해서는 "실사를 통해 합리적으로 통합 비율이 결정될 것"이라고 했다.

