아영FBC, 디아블로 새 시리즈 '인텐스 레드' 편의점 출시

[아시아경제 최신혜 기자] 종합주류기업 아영FBC가 ‘디아블로 인텐스 레드'를 출시했다고 20일 밝혔다.

디아블로 인텐스 레드는 '홈파티', '홈술' 등 주류 소비 트렌드에 따라 가정에서 와인을 즐기는 고객들을 위해 월드 베스트셀링 와인 브랜드 디아블로의 새로운 시리즈로 기획됐다.

'악마의 와인'으로 불리는 디아블로는 칠레 프리미엄 와인 시장을 개척한 와이너리 콘차 이 토로사의 대표 브랜드이다. '와인창고에 악마가 와인을 지키고 있다'라는 디아블로 와인 고유의 스토리텔링 덕분에 널리 알려져 전세계 140여개국에서 1초에 2병씩 판매되고 있다. 국내에서도 대형마트와 편의점 시장을 중심으로 높은 판매고를 보이며, 출시 이후 매년 꾸준한 성장세를 보이고 있다.

디아블로 인텐스 레드는 칠레의 뛰어난 와인 산지인 센트럴 밸리의 쉬라, 카베르네 소비뇽, 말벡 등 3가지 포도품종을 블렌딩한 와인이다. 2016 한국 소믈리에 대회 최연소 우승자인 양윤주 소믈리에는 "강렬한 붉은 컬러에 완벽한 밸런스의 와인으로 깊은 탄닌감과 블랙베리, 체리, 딸기, 말린 장미 등의 향이 입안에서 맛있게 어우러진다. 스테이크, 양고기 등 육류요리 또는 시즈닝 된 요리에 잘 어울린다"고 추천했다.

아영FBC 관계자는 "가정에서 와인을 즐기는 문화가 확산됨에 따라 가까운 편의점에서 쉽게 찾을 수 있고 가격대비 품질이 우수한 상품을 찾는 고객들의 기대에 부응하고자 디아블로의 새로운 시리즈를 기획하게 됐다"고 말했다.

디아블로 인텐스 레드는 전국 이마트24에서 1만원 대에 구매 가능하며 구매 고객 이벤트는 이마트24 홈페이지 및 앱을 통해 확인 가능하다. 제품에 대한 더욱 자세한 정보는 아영FBC 공식 페이스북과 네이버 블로그를 통해 확인할 수 있다.

최신혜 기자 ssin@asiae.co.kr