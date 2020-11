'대통령과 독대' 이낙연, 개각 얘기 어디까지 오갔나

추미애·김현미 교체 요구 보도는 부인…"구체적인 자리와 사람 놓고 얘기하지 않았다"

[아시아경제 류정민 기자, 전진영 기자] "문재인 대통령과 독대한 것은 맞다." 이낙연 더불어민주당 대표가 19일 기자들에게 전한 얘기는 11월 정국의 관전 포인트이다.

추미애 법무부 장관과 김현미 국토교통부 장관 교체를 요구했다는 보도를 해명하는 과정에서 나온 말이지만 정국의 흐름에 영향을 줄 단서이기 때문이다. 이 대표가 대선 구도 측면에서 최근 침체된 위기에 빠져 이를 돌파하기 위한 '자기 목소리'를 높일지도 관건이다.

민주당 내부 경쟁은 이재명 경기도지사와 팽팽한 접전흐름이다. 일부 여론조사는 오차범위 내의 결과이기는 하지만 이 지사보다 뒤지는 수치도 나온 상태다. 범야권 잠재 후보군 쪽으로 눈을 돌리면 윤석열 검찰총장 기세가 심상치 않다.

국무총리 시절 안정감 있는 국정 능력으로 점수를 땄던 이 대표는 정작 '여의도'에 복귀한 뒤 흔들리는 모습이다. 이 대표가 문 대통령과의 독대에서 이른바 자기 목소리를 냈는지에 관심이 쏠리는 것도 이 때문이다.

내년 4월 서울시장·부산시장 보궐선거와 2022년 대선을 준비해야 할 이 대표는 청와대와는 시간표부터 다르다. 대통령과의 독대 과정에서 민심을 다독이는 조언, 특히 개각에 대해 어떤 견해를 전했는지가 궁금한 대목이다. 이 대표 쪽에서는 추 장관과 김 장관 등 특정인을 거명했다는 보도는 '오보'라고 부인했지만 개각 등 현안에 대해 의견을 전했다는 것은 부인하지 않고 있다.

이 대표 측 관계자는 대통령과의 독대 시점과 관련해 "(관훈클럽 토론회에서 밝혔던) 그때였던 것 같다"고 말했다. 이 대표는 지난 17일 관훈토론회에서 "오래되지 않은 시기, 최근에 대통령을 뵙고 여러 가지 얘기를 나눈 적이 있다. 여러분이 상상하는 문제도 포함됐다"고 밝힌 바 있다.

추 장관과 김 장관 교체를 요구했다는 관측은 일축했지만 논란의 불씨는 남아 있다. 실명을 거론하지 않은 채 민심을 고려해야 한다는 메시지만 전해도 여러 정치적 해석을 낳을수 있기 때문이다.

이 대표는 20일 기자들을 만난 자리에서 문 대통령과의 독대에서 개각 관련한 얘기를 전했는지에 대한 질문에 "구체적인 자리나 사람을 놓고 얘기하지는 않았다"고 여운을 남겼다.

추 장관은 민주당이 열린우리당과 분당하던 시절에도 이 대표와 함께 당을 지켰던 인연이 있다. 김 장관은 이 대표가 국무총리 시절 정책적으로 호흡을 맞춘 인물이다. 부동산 정책과 관련해 김 장관 교체를 요구하는 것은 이 대표에게도 부메랑으로 다가올 수 있는 대목이다.

문 대통령 인사 스타일이나 주요 정책(검찰개혁과 부동산 등) 방향성을 고려할 때 추 장관과 김 장관을 내치기 어려울 것이란 관측이 일반적이다.

추 장관이나 김 장관을 교체하는 것은 야당에 떠밀리는 모양새로 다가올 수 있다는 점도 청와대 판단에 영향을 줄 수 있다. 하지만 추 장관이 연일 윤 총장과 갈등을 이어가는 장면은 여권에 부담이다.

여당 일각에서는 추 장관이 '자기 정치'를 위해 강수를 두고 있다는 시선도 존재한다. 국토부 장관 교체 문제와 관련해서는 부동산 비판 여론을 다독일 필요가 있다는 지적이 정치권 안팎에서 이어지고 있다. 개각의 폭과 범위에 대한 최종 판단은 문 대통령의 몫이다.

추 장관과 김 장관을 교체할 경우 정치 리스크를 일정 부분 해소하는 계기가 될 수 있지만 문재인 정부 정책의 추진동력을 약화한다는 점에서 양날의 검으로 작용할 수 있다. 최종 선택을 놓고 문 대통령의 고민이 증폭될 수밖에 없는 이유다.

