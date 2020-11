코이카, 글로벌 공정무역 청년 리더 양성…아이디어 발표회·시상식

1등 우수팀 '요르단 시리아 난민 석류 가공 공정무역 프로젝트'

한국공정무역협의회와 협력해 공정무역 청년 전문가 양성 교육 진행

[아시아경제 임철영 기자] 코이카(KOICA)가 한국공정무역협의회와 함께 지난 두 달간 진행한 ‘2020 글로벌 공정무역 영리더스쿨’ 최종 발표회 및 수료식을 19일 오후 서울시 강남구 역삼동에 위치한 코이카 이노포트에서 개최했다고 밝혔다.

코이카와 한국공정무역협의회가 진행한 ‘2020 글로벌 공정무역 영리더스쿨’은 지난 10월부터 코이카 해외봉사단원 및 일반인을 대상으로 개발도상국 대상 공정무역 분야 인재 양성을 위해 추진됐다. 해당 과정은 온라인 이론 교육, 온-오프라인 코칭, 최종 발표 3단계로 진행되었으며, 일주일의 접수 기간 동안 300여 명의 신청자가 몰렸다.

1차 온라인 이론 교육은 송진호 코이카 사회적가치경영본부 이사, 김선화 성공회대 협동조합경영학과 연구교수, 장승권 성공회대 협동조합경영학과 교수, 한수정 아름다운커피 사무처장 등 공정무역 전문가들이 강사로 나서 국제개발협력과 공정무역, 공정무역의 이해, 공정무역과 사회적경제, 공정무역 비즈니스 등 공정무역에 대한 이론과 실무 강의를 진행했다.

코이카는 온라인 이론 교육 이수자 중 총 12개 팀을 선별해 공정무역 현장 실무자들과 공정무역 프로젝트를 기획하는 집중 코칭의 기회를 제공했다. 공정무역 비즈니스 창업자, 공정무역 생산지 파트너십 담당자, 공정무역 연구자 등 각 분야 전문가가 멘토로 참가하여 ‘공정무역 영리더스쿨’ 참여자들이 공정무역에 대한 이해를 바탕으로 현장에 적합한 프로젝트를 기획할 수 있도록 지도했다.

19일 열린 최종발표회 및 수료식에서는 12팀이 공정무역 프로젝트 기획을 공유하고 평가하는 시간을 가졌다. 다양한 연령층이 팀을 이뤄 공정무역 각 분야를 망라하는 아이디어를 선보였으며, 코이카는 그중 3개의 우수팀을 선정해 상장과 함께 소정의 상금을 수여했다. 1등 우수팀으로 선정된 홉브알룸만팀은 요르단 시리아의 난민 석류 가공 공정무역 프로젝트를 기획했고 참신하고 지속가능하다는 점에서 높은 평가를 받았다.

송웅엽 코이카 글로벌파트너십본부 이사는 최종발표회 폐회식에서 “코이카는 앞으로도 글로벌 사회적 가치 달성을 위해 사회적연대경제(공정무역) 봉사단 사업을 추진할 예정이다”라며 “우리 청년들이 공정무역 전문가로 거듭나고 실질적으로 취업과 창업까지 가능하도록 코이카가 전문가 양성 사다리를 지원할 것”이라고 말했다.

