주호영 "PK 의원들 지도부 논의없이 '신공항' 법안 발의…강하게 질책"

[아시아경제 이지은 기자, 임춘한 기자] 주호영 국민의힘 원내대표가 부산·경남(PK) 의원들이 지도부와 상의도 없이 가덕도 신공항 특별법을 발의했다며 더불어민주당이 던진 부산시장 선거 이슈에 말려들어서는 안된다고 강조했다.

주 원내대표는 20일 국회에서 열린 원내대책회의 직후 기자들과 만나 "지도부와 논의 없이 PK 의원들이 낸 거 대해 강하게 질책했다"며 이같이 말했다.

그는 "우선 검증위에서도 '김해신공항을 백지화한 적 없다'고 위원장이 공식적으로 말했다"며 "그러면 그 과정이 제대로 된 것인지 따져보고 결론이 나야 (특별법 발의를) 해야 하는 것"이라고 말했다.

주 원내대표는 "정권과 민주당이 부산시장 선거를 위해 나라를 생각하지 않고 던진 이슈에 우리가 말려들어선 안 된다"며 "상임위에서 여야가 (김해신공항에 대한) 감사청구 요청을 할 것"이라고 말했다. 만약 민주당이 동의하지 않더라도 다른 방법으로 감사를 청구하겠다는 방침이다.

주 원내대표는 공수처법 개정 압박에 대해 "문 대통령부터 여러 사람들이 '야당 거부권이 보장돼 있기에 우리가 동의하지 않은 공수처장은 뽑힐 수 없다'고 여러 차례 말했다"며 "그 말의 잉크가 마르기도 전에 말을 뒤집고 번복하나"고 비판했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr임춘한 기자 choon@asiae.co.kr