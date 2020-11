코이카, 인도네시아 코로나 극복 지역 간 의료격차 해소 지원

코이카-인도네시아 적십자 업무협약 체결

공공시설 방역, 지방 병원 역량강화 등 코로나19 대응 취약한 지역사회 지원

[아시아경제 임철영 기자] 코이카(KOICA)가 19일(현지시간) 인도네시아 적십자(PMI)와 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응 역량강화를 위한 업무협약(MoU)을 체결하고 인니 지역사회의 공공시설 방역과 지방병원 역량강화 지원을 펼쳐나가기로 했다.

인도네시아 수도 자카르타 인도네시아 적십자 대회의실에서 체결된 이날 약정식에는 박태성 주인도네시아 대사, 정회진 코이카 인도네시아 사무소장, 유수프 칼라 인도네시아 적십자 대표가 참석했다.

이번 지원사업은 우리 정부가 추진하는 ‘다 함께 안전한 세상을 위한 개발협력구상(ODA KOREA: Building TRUST)*’의 일환으로 코이카가 추진하는 ABC프로그램에 의해 추진됐다.

18일 기준 인도네시아는 동남아시아 코로나19 최다 감염국으로 누적 확진자 수는 약 47만명, 사망자 수는 무려 1만 5000여명에 달한다. 인니 정부는 전국단위의 대규모 사회적 거리두기를 실시하는 등 범정부 차원의 총력 대응을 펼치고 있으나 이달 들어 일일 확진자 수가 5000명대로 치솟는 등 확산세를 막기에는 역부족인 상황이다.

여기에 인도네시아에서는 34개 주 내 지역사회 감염 확산에 대한 우려가 커지고 있으며, 설상가상 크고 작은 섬으로 이루어진 지리적 특성으로 지역 간 의료격차는 점차 심화되고 있다. 특히 의료 인프라와 전문 인력 등 주요 자원을 전국적으로 관리하는 통합적 코로나19 대응 체계 구축이 시급한 실정이다.

이번 약정에 따라 코이카와 인도네시아 적십자는 내년 9월까지 50만 달러(한화 약 6억 원) 규모로 인니 전국 34개주 450개군에서 ‘지역사회의 코로나 대응 역량강화 사업’을 실시한다. 코이카는 적십자회 의료진, 보건요원과 의료 봉사자 등 약 100만명의 코로나19 대응현장 활동을 지원할 계획이다.

양 기관은 △전국 공공시설 대상 방역 서비스 제공 △TV 공익광고, 라디오, 신문, 생활 정보지를 통한 코로나 방역수칙 캠페인 △코로나19 정보 통합 관리 네트워크 구축 △지방 코로나19 전담병원 역량강화 지원 활동을 진행한다.

또한 기존의 인도네시아 적십자의 지역사회 네트워크를 활용하여 지방정부 간 소통체계를 구축하고 코로나19 대응 성과를 공유하고 홍보해 나갈 계획이다. 국제 적십자회 사이트를 통해 각종 교육자료와 홍보물을 대중, 정부부처, 보건의료 기관, 대학, 연구소 등과 실시간으로 공유할 예정이다.

정회진 코이카 인도네시아 사무소장은 “우리 정부는 올해 60억 원을 투입해 인니에 코로나19 포괄적 긴급 지원 프로그램을 추진 중이며, 취약계층 지원과 국가차원의 재난 대응 역량강화를 중심으로 사업범위를 확대해나갈 계획”이라고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr