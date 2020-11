수입차협회, KAIDA 학술상에 최회명 가천대 교수 선정

[아시아경제 우수연 기자]한국수입자동차협회(KAIDA)는 제 5회 KAIDA 학술상에 최회명 가천대학교 교수를 선정했다고 20일 밝혔다.

수입차협회는 지난 19일 '2020 한국자동차공학회 추계학술대회'가 개최되고 있는 제주 신화월드에서 제5회 KAIDA 학술상을 시상식을 개최했다. 이날 시상식에는 임한규 한국수입자동차협회 부회장이 참석해 최 교수에게 시상했다.

KAIDA 학술상은 산학협력 프로그램의 일환으로 지난 2016년부터 한국자동차공학회 국문논문집에 게재된 우수논문 저자를 선정해 시상하는 상이다. 선정 방식은 한국자동차공학회 기금상 수상자편집위원회에서 국문 논문집에 게재된 논문 중 논문의 질과 산업기여도 등을 평가해 우수논문 저자 1명을 선정한다. 선정된 논문 저자에게는 수입차협회에서 시상과 상금을 지급하고 있다.

아울러 수입차협회는 자동차 정비 분야의 우수 인재 양성을 위해 자동차 전공학과를 운영하고 있는 12개 대학들과 KAIDA 산학협력 프로그램도 진행하고 있다.

임 부회장은 "협회가 우수한 논문을 지원하고 독려해서 자동차산업 발전에 일조할 수 있게 되어 기쁘다"며 “앞으로도 수입차협회와 회원사들은 국내 자동차산업을 이끌고 있는 한 축으로 사회적 책임을 다하기 위해 지속적으로 노력할 것"이라고 말했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr