나경원 "내가 '친일' 나베? 일본에서는 '반일 정치인' 취급받아"

[아시아경제 김슬기 기자] 나경원 전 미래통합당(현 국민의힘) 의원이 19일 회고록을 통해 "국내에서는 반대 정파와 언론이 나를 '친일'로 매도하지만, 막상 일본에서는 '반일 정치인'으로 찍혔다"라며 지난 20대 국회 뒷얘기를 털어놨다.

이날 연합뉴스 보도에 따르면 나 전 의원은 자신의 회고록 '나경원의 증언'에서 "'정치인 나경원' 하면 빼놓을 수 없는 (포털사이트) 연관 검색어가 '나베'"라며 "나의 성(姓)과 일본 아베 전 총리의 성 한 글자를 섞은 악의적 조어"라며 이같이 말했다.

나 전 의원은 "정치인을 비롯한 사회 지도층 인사나 셀럽을 공격하는 데 '친일 프레임'처럼 손쉽고 강력한 무기는 없다"라며 "일시적인 부정적 여론과 언론의 공격에 위축돼 물러서면 그때부터 더 집요한 공격이 시작된다"라고 지적했다.

그러면서 "선거에 크게 몇 번 졌다고 엉뚱한 곳에서 해답을 찾아선 안 된다. 그것은 용기가 부족한 정치"라며 "우리가 스스로 옳다고 믿는 것에 대해 자신감을 가져야 한다"라고 주장했다.

회고록에서 나 전 의원은 지난해 말 연동형 비례대표제와 고위공직자범죄수사처(공수처) 설치법 처리 국면에서 노영민 대통령 비서실장과 가졌던 '비공개 회동'도 소개했다.

나 전 의원에 따르면 당시 노 실장은 연동형 비례제에 대해 "문재인 정권 출범과 함께 대대적으로 공언한 '진보 어젠다'인 만큼 절대 포기할 수 없다"고 말한 것으로 전해졌다.

또 공수처에 대해서도 노 실장은 "(문 대통령) 임기 후 출범은 절대 안 되고, 늦어도 임기 종료 6개월 전까지면 생각해볼 수 있다"라는 태도를 고수한 것으로 나타났다.

나 전 의원은 회고록을 통해 '패스트트랙 충돌 사태'를 "우리 정치사에 씻을 수 없는 오점"이라면서도 "탄핵 사태를 겪으며 지리멸렬하던 우리 당에 에너지를 줬다"라고 평가했다.

회고록에 따르면 나 전 의원은 서울대 법대 동기인 조국 전 법무부 장관에 관한 이야기도 털어놨다. 나 전 의원은 "대학 시절 (조 전 장관의) 별명은 '입 큰 개구리'였다"며 "조국은 당시 운동권으로 분류되는 인물도 아니었고, 지명도에선 (같은 동기인) 원희룡에 비할 바가 못 됐다"라고 말하기도 헀다.

김슬기 인턴기자 sabiduriakim@asiae.co.kr