"온라인으로 문제 풀면서 화재 생존법 배운다"

제1회 전국민 온라인 화재생존법 맞추기 경진대회 개최

[아시아경제 조인경 기자] 소방청이 주최하고 한국소방안전원이 후원하는 온라인 방식의 '화재 시 생존법 맞추기 경진대회'가 오는 23일부터 다음달 4일까지 진행된다.

소방청은 올해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 체험형 소방안전교육 실시가 어려워진 만큼 대한민국 국민 누구나 비대면으로 참여할 수 있는 자가진단형 문제풀이 방식으로 대회를 개최하게 됐다고 20일 설명했다.

문제는 실제 화재 시 사망사고가 발생했던 사례를 기반으로 구성했으며, 문제를 푸는 과정에서 자연스럽게 화재 시 행동요령을 익힐 수 있도록 설계됐다. 대회 참가를 희망하는 사람은 소방청 홈페이지 알림판에서 '화재생존 자가진단 프로그램' 광고판을 통해 등록한 후 참여하면 된다.

1단계에선 화재유형별로 12개의 5지선다형 문제를 풀면서 자신이 알고 있는 대처방법 등을 점검하고, 2단계는 화재유형별로 10문제씩 O·X 방식으로 풀면서 안전상식을 배운다.

문제풀이를 제출한 참가자 중 일반부와 학생부로 나누어 O·X퀴즈 총점이 높은 순으로 각각 최우수상(행정안전부장관상) 1점, 우수상(소방청장상) 3점, 장려상(한국소방안전원장상) 6점 등을 수여한다.

또 18개 유형의 400여개 문제를 모두 풀면 화재생존 자가진단 프로그램 수료증이 발급되며, 수료를 마친 사람에 한해 가까운 소방서에서 1일 명예소방관 체험을 신청할 수 있는 자격이 주어진다.

소방청 장거래 119생활안전과장은 "이번 프로그램을 통해 국민들이 컴퓨터나 휴대폰을 이용해 손쉽게, 주도적으로 화재안전 상식을 점검하고 배우는 기회가 될 것"이라며 "대회 이후에도 영어 등 외국어 버전을 제공해 외국인들에 대한 화재안전 상식 교육도 시행하겠다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr