서울시-애경산업, 취약계층에 10억원 상당 생활용품 3000세트 지원

2012년부터 9년째 생활용품 기부 … 누적 211억원 돌파

[아시아경제 조인경 기자] 서울시와 애경산업㈜, 서울시사회복지협의회 서울시광역푸드뱅크센터가 20일 오후 1시30분 애경산업 본사에서 '사랑과 존경을 담은 2020 희망꾸러미 기부전달식'을 진행한다고 밝혔다.

이 자리에는 임재영 애경산업 대표, 김현훈 서울시사회복지협의회장, 김선순 서울시 복지정책실장 등이 참석한다.

이번 행사는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 어려움을 겪고 있는 우리 주변의 취약계층에 힘든 상황을 함께 극복해 나가자는 희망의 메시지를 전달하는 취지로 기획됐다. 독거노인, 한부모가정 등 취약계층에게 10억원 상당의 애경산업의 생활용품 꾸러미 3000세트가 전달된다.

희망꾸러미는 칫솔과 샴푸, 손소독티슈, 핸드워시 등 생활용품 20종으로 구성되며, 광역푸드뱅크센터로 입고돼 25개 자치구 푸드뱅크·마켓으로 배분될 예정이다.

애경사업은 지난 2012년부터 매년 서울시에 거주하는 어려운 이웃을 위해 총 201억원 이상의 자사제품을 기부해 왔다.

김선순 서울시 복지정책실장은 "어려운 상황에서도 나눔 활동에 참여해 주신 애경산업에 감사드린다"며 "힘든 시간이 지속되는 만큼 어려운 이웃이 희망을 잃지 않도록 생필품과 함께 희망의 메시지를 전달하도록 노력하겠다"고 말했다.

