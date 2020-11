현대기아차, 유럽 친환경차 판매 첫 年20만대 돌파 '청신호'

현대기아차, 올해 1~10월 유럽 친환경차 판매 15만대 돌파

유럽 연비규제로 친환경차 판매 성장률 두자릿수 이상

올해 전체 유럽 시장 점유율도 연 7% 돌파 기대

[아시아경제 우수연 기자]현대기아자동차가 올해 유럽시장에서 친환경차 판매 가속도가 붙으면서 사상 첫 연간 20만대를 돌파할 전망이다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 유럽 자동차 수요가 전반적으로 감소한 가운데 올해부터 강화된 연비 규제의 영향으로 친환경차시장이 선방한 덕분이다. 현대기아차는 두 자릿수 성장률을 기록했다.

19일 유럽자동차공업협회와 현대기아차에 따르면 올해 1~10월 현대기아차의 유럽 친환경차 판매 대수는 15만252대로 전년 동기 대비 78% 증가했다. 지난해 12만대 수준이었던 현대기아차의 유럽 친환경차 판매가 15만대를 넘어선 것은 올해가 처음이다.

현대기아차의 유럽 친환경차 판매는 5개월 연속 전년 대비 두 자릿수 이상의 증가세를 기록 중이며 최근 월 2만대 수준의 판매 기록과 연말 수요를 감안하면 올해는 사상 최초로 20만대를 넘어설 수 있다는 관측이 나온다.

올해 초 업계에서는 강화된 연비 규제로 현대기아차가 연 20만대 수준의 유럽 친환경차 판매 실적을 달성하지 못할 경우 수천억원 규모의 벌금을 물 수 있다는 우려가 제기됐다. 유럽연합(EU)이 올해부터 전체 판매 차량의 대당 평균 이산화탄소 배출량을 기존의 130g/㎞에서 95g/㎞로 낮추도록 규제를 강화했기 때문이다.

하지만 코로나19로 인한 시장 침체 속에서도 현대기아차는 10월까지 15만대 이상의 판매 기록을 세웠으며 연간으로도 20만대를 무난히 달성하며 연비 규제 벌금 관련 우려를 불식시킬 것으로 보인다.

다만 글로벌 리콜이 진행 중인 코나EV의 추가적인 배터리 화재 가능성 등은 변수로 남아 있다. 지난 10월 리콜 결정 이후 코나EV의 유럽 판매량은 월 6000대 선을 유지하며 올해 들어 3만대 이상 판매됐다. 최근까지도 유럽 현지에서 코나EV 주문 물량이 밀려있는 만큼 연말까지 견조한 수요가 이어질 것으로 예상된다.

또 다른 대표 친환경차인 니로EV도 올해 10월까지 2만4588대 팔리며 전년 비 180% 증가했다. 니로EV는 친환경차 선진국인 네덜란드에서 10월까지 5000대 이상 판매되며 테슬라의 모델3, 폭스바겐의 ID.3 등 경쟁 모델을 물리치고 전기차 부문 1위를 차지했다.

이 같은 친환경차 판매 호조에 힘입어 올해 현대기아차의 전체 유럽시장 점유율은 사상 첫 연간 7% 고지를 점할 것이라는 기대감이 나온다. 10월 월간 기준으로는 8만1128대를 판매, 전년 대비 0.4%포인트 오른 7.2%의 점유율을 기록했다. 현대차가 3만9401대, 기아차가 4만1727대 판매했으며 2개월 연속 기아차가 현대차를 앞섰다. 차종별로 현대차는 코나(1만3433대)를, 기아차는 씨드(1만1940대)를 가장 많이 판매했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr