제네시스, 스타필드 안성에 '제네시스 스튜디오 안성' 개관

하남에 이어 두 번째 '몰 타입' 전시관

[아시아경제 김지희 기자] 제네시스가 하남에 이어 두 번째 브랜드 전용 ‘몰 타입’ 전시관 '제네시스 스튜디오 안성'을 19일 개관했다.

신규 전시관은 스타필드 안성 2층에 총 664㎡ 규모로 문을 열었다. 차량 구매 상담을 비롯해 방문객들이 제네시스 전 차종을 관람하고 체험할 수 있는 공간으로 조성됐다.

벽면에 설치된 대형 미디어 월을 통해 브랜드 정체성을 소개하는 브랜드체험존과 제네시스 전차종을 직접 살펴볼 수 있는 상품체험존, 제네시스의 다양한 색상을 한 곳에서 경험할 수 있는 내·외장체험존, 라이프스타일에 따라 원하는 차량과 코스를 선택해 주행해 볼 수 있는 시승존 등으로 구성된다.

한쪽 벽면에는 총 1730개 LED 패널로 이뤄진 높이 2.4m·길이16m의 대형 미디어 월 ‘인피니티 LED’가 설치됐다. 제네시스는 여기에 제네시스의 미래와 브랜드 정체성을 상징하는 수많은 이미지를 투영해 고객과 소통하는 창구로 활용할 예정이다.

또 G70, G80, GV80, G90 등 제네시스 전 라인업과 다양한 내외장 색상 및 여러 소재의 가니쉬가 조합된 실제 크기의 차량 문을 날개처럼 일렬로 전시해 고객들이 자유롭게 만져볼 수 있도록 했다. 컬러칩도 전시해 고객들이 직접 본인만의 색상 조합을 만들어 볼 수도 있다.

아울러 전시 공간에는 브랜드와 상품에 대한 전문적인 설명을 담당하는 고객 전담 큐레이터가 상주해 시승 체험을 지원한다. 별도 구매상담 공간에서 고객들은 카마스터에게 차량 상세 견적도 받아볼 수 있다.

제네시스는 ▲차량의 주행 성능과 편의 기술을 경험하는 ‘Technical’ ▲플래그십 세단 G90의 승차감과 안전 사양 등을 체험하는 ‘Convenient’ ▲제네시스 차량 2대를 선택해 성능을 비교하는 ‘Compare’ 등 세 가지 상설 시승 프로그램을 운영한다.

제네시스 관계자는 “‘제네시스 스튜디오 안성’은 복합몰에 방문한 고객들이 부담 없이 제네시스 브랜드를 흥미롭게 경험할 수 있도록 대형 미디어 월 인테리어부터 전문 큐레이터의 1대1 고객 응대까지 차별화된 방식을 구현한 공간” 이라며 “향후에도 제네시스는 고객에게 특별하고 다채로운 브랜드 체험을 제공하기 위해 새로운 시도를 지속해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

