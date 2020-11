文대통령, 美의회 '지한파' 당선자에 축전…"한반도 평화 지지 당부"

[아시아경제 손선희 기자] 문재인 대통령은 지난 3일 실시된 미국 의회 선거에서 재선한 에드 마키 상원의원(민주, 매사추세츠) 및 로 칸나(민주, 캘리포니아), 앤디 킴(민주, 뉴저지), 브래드 셔먼(민주, 캘리포니아) 하원의원에게 축전을 발송했다고 18일 청와대가 밝혔다.

강민석 청와대 대변인은 이날 서면브리핑을 통해 "이들은 미 의회 내에서 한미동맹(한미동맹 강화법·한미동맹 지지 결의 등)과 한반도(한국전 종전선언 촉구 결의안 등) 관련 법안 및 결의안 발의를 주도하는 등 한미동맹 발전과 한반도 평화 증진을 위해 활발하게 의정활동을 해 온 대표적인 '지한파' 의원들"이라고 설명했다.

축전에서 문 대통령은 "이들 의원들이 한미관계에 대해 보여준 관심과 성원은 양국 동맹을 더욱 공고히 하는 밑거름이 됐다"며 한미관계 발전에 앞장서 온 이들의 노력에 사의를 표했다.

아울러 지난 67년간 한반도와 역내 평화와 번영의 핵심축 역할을 해온 한미동맹이 앞으로도 공동의 가치와 이익을 통해 한반도의 평화와 국제사회의 안정과 번영에 기여할 수 있도록 지속적인 관심과 지지를 당부했다고 강 대변인이 전했다.

손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr