트럼프의 계속된 분풀이…부정선거 부인한 선거책임자도 경질

리스토퍼 크레브스 국토안보부(DHS) 사이버안보·기간시설 안보국(CISA) 국장을 해임

[아시아경제 나주석 기자] 차기 대통령 선거에서 패한 도널드 트럼프 미국 대통령이 선거 최고 보안책임자를 전격 경질했다. 선거 결과가 바뀌었다는 주장 등은 근거 없다는 발표를 한 것 등이 트럼프 대통령 눈 밖에 났다는 평가들이 나온다.

17일(현지시간) 트럼프 대통령은 크리스토퍼 크레브스 국토안보부(DHS) 사이버안보·기간시설 안보국(CISA) 국장을 해임했다고 발표했다. 트럼프 대통령은 "크레브스 국장은 미국 대통령 선거 보안과 관련해 언급한 최근 발언은 매우 부정확했다"면서 "이번 선거에서는 죽은 사람이 투표를 하거나 선거 감시단의 투표소 출입 불허, 개표기 결함 등이 발생했었다"고 말했다.

크레브스 국장은 2016년 대선 러시아 개입 의혹 이후 신설된 CISA를 이끌어온 인물이다. CISA는 이번 선거와 관련해 각 주 정부 및 개인 회사들과 협력해 투표 장비를 공급하고 사이버 선거 보안 업무를 총괄하는 업무 등을 맡았다.

선거 후 CISA는 이번 선거와 관련해 의혹 등에 있어서도 적극적인 목소리를 냈다. 사망자들이 투표했다거나 선거 결과가 바뀌었다는 주장 등은 사실이 아니라는 것이다.

트럼프 대통령의 부정선거 의혹을 제기했음에도 불구하고, CISA는 이번 대선이 미국 역사상 가장 안전한 선거였다는 성명을 내기도 했다.

트럼프 대통령은 대선 패배 이후 마크 에스퍼 국방부 장관을 비롯해 국방부 고위 인사들을 대거 물갈이했다. 이어 이라크와 아프가니스탄 주둔 미군 철수 등도 결정해, 후임 정권 취임 전에 차기 정부의 발목을 잡으려 한다는 비판도 받고 있다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr