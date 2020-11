현대차, 최근 5일 개인 102만 5161주 순매도... 주가 18만 원(-1.37%)

현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 179,500 전일대비 3,000 등락률 -1.64% 거래량 2,044,875 전일가 182,500 2020.11.18 14:55 장중(20분지연) 관련기사 기관 순매수세에 코스피 2540선 이어가…코스닥 1%대 상승코스피, 상승세에 2540선 회복…코스닥은 강세 이어가현대차 신중년 일자리 지원사업 '굿잡 5060' 재취업률 64.7% close 는 18일 오후 2시 30분 현재 전일보다 1.37% 내린 18만 원에 거래되고 있다. 거래량은 196만 2504주로 전일 거래량 대비 57.52% 수준이다. 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 179,500 전일대비 3,000 등락률 -1.64% 거래량 2,044,875 전일가 182,500 2020.11.18 14:55 장중(20분지연) 관련기사 기관 순매수세에 코스피 2540선 이어가…코스닥 1%대 상승코스피, 상승세에 2540선 회복…코스닥은 강세 이어가현대차 신중년 일자리 지원사업 '굿잡 5060' 재취업률 64.7% close 는 국내 1위의 완성차 업체로 알려져 있다.

11월 17일 현대차증권의 장문수 연구원은 '주가는 일회성 비용 이슈에도 Fundamentals 개선이 예상보다 빠름을 재차 확인하며 견조한 흐름을 이어갈 전망. 경영권변동 후 친환경차, 에너지 사업, 모빌리티 등 신규 사업의 적극적 전략이 기대. 높아진 시장의 Valuation과 우호적 경쟁 환경, 지속된 시장 변화(에너지 변환 등) 적응 가능한 소수 집단에 프리미엄 부과되고 있어 여전히 주가 상승 여력 높다 판단.신규 사업에 대한 가치를 가정하지 않더라도 충분한 주가 Upside가 있을 것으로 판단'이라며 현대차의 목표가를 25만 원으로 발표했다.

최근 5일 동안 개인 투자자들은 현대차를 102만 5161주 순매도 했고, 외국인과 기관은 각각 62만 7344주 순매수, 26만 9931주 순매수 했다.

※자료출처 : 인공지능 투자 비서 AI라씨로



※ 이 기사는 아시아경제와 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.









