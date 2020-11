與, 가덕도 신공항 강력 드라이브…부산시장 선거 승부수

[아시아경제 강나훔 기자] '김해신공항 백지화'가 현실화 되자 더불어민주당이 '가덕도 신공항' 건설 추진에 강력한 드라이브를 걸고 나섰다. 내년 4월 부산시장 보궐선거를 위해 승부수를 띄웠다는 평가가 나온다.

18일 정치권에 따르면 민주당은 한정애 정책위의장을 단장으로 한 ‘동남권 신공항 추진단’을 발족하고 가덕도 신공항 건설 추진을 위한 본격적인 활동에 들어갔다. 조만간 한 의장 대표발의로 특별법을 제정해 가덕도 신공항 추진 속도를 높인다는 계획이다.

가덕도 신공항 추진에 거의 모든 당력이 동원되고 있다. 전날 '동남권 관문공항 추진을 위한 긴급 대책회의'에는 이낙연 대표를 비롯 김태년 원내대표, 한 의장 등 당내 유력 인사들의 모두 참석했다. 특히 이 대표는 "부울경 시도민들께 더 이상의 희망고문은 없도록 해야 한다. 법적 보완과 신속한 조사 등을 포함해 다양하고 광범위한 준비가 필요하다"며 "그 일을 전담할 기구를 정책위, 국토위, 부울경 의원 등으로 구성하고 거당적으로 지원하겠다"고 밝히기도 했다.

이제 여당의 가덕도 신공항 추진이 곧 다가오는 부산시장 보걸선거에 얼마나 영향을 미칠 것인가에 정치권의 관심이 쏠린다. 당초 민주당 소속 오거돈 전 부산시장의 성비위 의혹으로 발생한 보궐선거였던 만큼, 야당이 우세할 것이란 전망이 많았다. 이 때문에 여당 내부에서도 "서울과 부산 둘 중 한 곳만 지켜도 선방"이라는 얘기도 공공연히 흘러나왔다.

가덕도 신공항 추진은 이러한 예측을 뒤집는 계기가 됐다. 아시아경제가 윈지코리아컨설팅에 의뢰해 15~16일 실시한 여론조사에선 부산시장 선거가 치러지는 PK지역에서도 민주당 31.9%로 국민의힘(28.9%)을 앞섰다. 가덕도 신공항 건설에 대한 민주당의 적극적인 추진 의지가 그대로 반영됐다는 해석이다.

이 때문에 부산시장 보궐선거를 염두에 둔 '민심잡기용' 카드라는 평가도 나온다. 다만 민주당은 애써 이를 부인하고 있다. 최인호 민주당 수석대변인은 이날 한 라디오에 출연해 "검증단이 1년 6개월 전부터 활동을 해왔고, 내년 보궐선거는 원래 선거일정에 없었던 보궐선거"라면서 "정책적인 검증 결과 발표를 선거와 자꾸 연관시켜서 주장하는 것이야말로 정치적인 주장"이라고 재차 선을 그었다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr