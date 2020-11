키움증권, 창사 이래 연간 최대 실적 기대감 커져

3분기 영업이익 3555억원…증권업계 1위 기록

[아시아경제 오주연 기자] 키움증권 키움증권 039490 | 코스피 증권정보 현재가 117,500 전일대비 500 등락률 +0.43% 거래량 59,827 전일가 117,000 2020.11.18 11:00 장중(20분지연) 관련기사 키움증권, 증권 테마 상승세에 10.05% ↑증권사 10개사 중 8개사 3분기 최대 실적[e공시 눈에 띄네] 코스피-12일 close 이 국내 증권업계에서 3분기 연결기준 영업이익과 당기순이익 1위를 기록했다고 18일 밝혔다. 자기자본 대비 기업의 이익창출능력을 나타내는 ROE(자기자본이익율) 역시 27.1%를 기록하며 업계 1위를 달성했다.

키움증권은 3분기 연결기준 영업이익이 전년 동기 대비 314% 증가한 3555억 원, 당기순이익은 295% 증가한 2634억 원을 기록하며 분기기준 역대 최대 실적을 달성했다.

2분기 달성했던 분기기준 역대 최대 실적(영업이익 3140억 원, 당기순이익 2199억 원)을 한 분기 만에 경신한 기록이다.

3분기 누적 영업이익은 6798억 원, 당기순이익은 4928억 원으로 2019년 한 해 기록했던 4737억 원, 3628억 원을 크게 넘어서며 창사이래 연간 최대 실적 달성을 눈앞에 두고 있다.

자본효율성지표인 ROE(연환산)는 27.1%로 업계 평균과 비교해 초격차를 보이며 최고 수준의 이익창출 능력을 증명했다는 설명이다.

키움증권은 금융플랫폼 사업자로 15년 연속 국내주식시장 점유율 1위를 지키며 이미 선점한 국내 주식 중개 뿐만 아니라 최근 해외주식, 해외파생상품 등 해외주식 비중 증가를 바탕으로 리테일 부문 내에서 사업포트폴리오를 다양화하고 수익구조 다변화를 이뤄내며 시장지배력을 확대해왔다.

3분기 31조1000억원을 기록했던 일평균 거래대금은 10월 들어 주춤한 모습을 보였지만 11월 다시 30조1000억원을 기록하며 증가세를 보이고 있다.

지난 3분기 한 때 60조원을 넘어섰던 투자자예탁금 역시 지난달 47조 원까지 감소 후 최근 56조 원까지 회복했다. 이와 함께 올 해 키움증권을 통해 개설된 신규계좌는 11월 중순까지 누적 267만개를 넘어섰으며,신규계좌개설의 폭발적 증가는 고객 예탁자산 및 활동계좌 증가로 이어지며 리테일부문의 실질적 수익 증가에 기여하고 있다.

리테일부문 이외에도 코로나 사태로 인한 악화된 영업환경 속에서도 회사채 인수주선 및 부동산 금융의 견조한 성장세를 지속하고 있는 IB부문, 법인을 상대로 한 주식 및 채권중개 외에도 장외파생부문의 탁월한 성과를 기록한 홀세일 부문, 이익변동성 축소와 위험관리 강화에 중점을 두며 중위험·중수익 자산 비중을 확대 중인 투자운용부문 등 영업 전 부문에서 균형있는 성장과 더불어 수익 다변화를 이루어 가고 있다.

키움증권 관계자는 "영업 전부문의 사업다각화뿐만 아니라 리테일부문 내에서의 수익 포트폴리오 다양화를 통해 지배력을 확대해 나가고, 향후 주식을 넘어 온라인 자산관리플랫폼을 통해 WM서비스를 대중적인 영역으로 끌어들여 최고의 자산관리 금융플랫폼으로 진화할 것"이라고 전했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr