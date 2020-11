서울 고액 지방세 체납자 1500여명 … 오문철 전 보해저축 대표 146억 안내

전두환 전 대통령, 5년연속 체납자 명단 포함

[아시아경제 조인경 기자] 오문철 전 보해저축은행 대표가 서울시 지방세 146억원을 내지 않고 있는 것으로 나타났다. 전두환 전 대통령도 5년 연속 지방세 고액 체납 명단에 올랐다.

서울시는 18일 지방세 고액·상습 체납자 1만5032명의 명단과 신상을 홈페이지에 공개했다. 올해 1월1일 기준으로 1000만원 이상 세금을 1년 넘게 내지 않은 체납자들이 대상이다.

올해 새로 명단에 이름을 올린 고액·상습 체납자는 모두 1333명으로 개인 1050명(체납액 832억원), 법인 283곳(241억원)이다. 평균 체납액은 약 8000만원이다.

1000만원 이상∼3000만원 미만 체납자가 전체의 40%(536명)를 차지했고 이어, 3000만원 이상∼5000만원 미만이 25%(327명)였다. 1억원 이상 체납자도 208명(15%) 있었다.

최고액 개인 체납자는 146억8700만원을 내지 않은 오문철 전 보해저축은행 대표였다. 법인으로는 다단계 사기로 널리 알려진 제이유개발(113억2200만원)과 제이유네트워크(109억4700만원)가 각각 1·2위에 올랐다.

2016년부터 5년 연속 명단에 포함된 전두환 전 대통령의 체납액은 9억7400만원이었다.

새로 공개된 개인 가운데 체납액 1위는 신동일 전 동진전자 대표로 42억3400만원을 내지 않았다. 법인 중에는 22억5600만원을 내지 않은 뉴그린종합건설이 1위를 차지했다.

서울시는 명단 공개 대상자에게 사전 통지하고 납부·소명 기회를 준 결과 546명으로부터 86억원을 징수했다고 밝혔다. 또 고의로 납세를 회피하는 고액체납자에 대해서는 앞으로 가택수색 및 동산 압류, 신용정보 제공, 출국금지, 검찰 고발, 관허사업 제한 등 제재와 함께 수색활동을 강화하겠다고 밝혔다.

