[클릭 e종목] "오리온, 불리한 환경에도 고고한 성장세"

[아시아경제 이민지 기자]한국투자증권이 18일 오리온에 대해 투자의견 매수와 목표주가 17만5000원을 유지했다.

오리온 10월 법인 합산 매출액은 지난해보다 14% 늘어난 1921억원으로 집계됐다. 영업이익은 30% 성장한 381억원을 기록했다. 영업이익은 설탕, 밀가루 등 원재료 단가 상승과 불리한 환율에도 불구하고 영업 레버리지 효과와 판관비 관리로 지난해보다 크게 늘어난 것으로 분석된다. 영업이익률은 같은기간 2.4%포인트 틀어난 19.8%로 집계됐다.

이정은 한국투자증권 연구원은 “시장 지배력 확대가 필요한 품목은 전략적인 프로모션 돌입, 이익 방어가 필요한 품목은 행사축소 등으로 비용을 집행했다”고 설명했다.

중국의 파이 시장은 9월 누계로 지난해보다 4% 줄었다. 스낵 시장 역시 감자칩이 지난해 동기 대비 3% 성장한 점을 제외하면 다른 품목들은 지난해 동기 대비 비슷한 수준을 유지하고 있다.

반면 오리온의 3분기 누적 중국 파이 매출액은 지난해보다 11%, 스낵 매출액은 32% 증가하며 시장 대비 월등한 성장세를 보인 것으로 추산됐다. 10월에도 스낵 매출액은 지난해 동기 대비 8%, 파이는 35% 증가해 고성장세를 보였다. 시장 점유율도 고공행진을 이어가고 있다. 파이 점유율은 40%에 달했고 스낵도 사드 이전 전성기인 11%대에 근접했다.

다만 주가는 올해 고점 대비 28%가량 하락했다. 오리온의 시장 지배력은 변함없이 공고하며 내년에는 인도 공장 가동 시작, 중국 양산빵 신규 카테고리 추가 진출, 러시아 비스킷 포트폴리오 확대 등으로 큰 폭의 성장세를 보일 것으로 예상된다.

이정은 연구원은 “내년 기저 부담에 대한 우려로 과도한 주가 조정을 받고 있지만 실적 부담을 타파할 기회는 충분하다”며 “저점 매수의 기회라고 판단한다”고 설명했다.

