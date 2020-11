국민의힘, '이명박·박근혜 구속' 대국민 사과 갑론을박

김종인 "李·朴 대국민 사과 시점, 곧 판단할 것"

주호영 "'이제 와서 사과하는 게 무슨 의미 있냐'는 의견 있어"

[아시아경제 허미담 기자] 이명박·박근혜 전 대통령 기소와 관련한 대국민 사과 문제를 두고 국민의힘 내부에서 의견이 엇갈리고 있다. 김종인 비상대책위원장은 조만간 대국민 사과를 할 계획이라고 밝힌 반면 주호영 원내대표는 불필요한 공격의 빌미를 줄 수 있다는 당내 의견이 있다며 우려했다.

김 위원장은 17일 오전 국회에서 열린 화상의원총회를 마친 뒤 기자들과 만나 "비대위원장으로 올 때부터 누누이 (대국민 사과) 얘기해왔다"며 "이제는 시기적으로 판단해야 할 시점"이라고 말했다. 이어 "시기와 방법은 내가 알아서 정할 것"이라고 덧붙였다.

김 위원장은 앞서 이 전 대통령의 유죄 확정판결이 나온 직후인 지난달 30일 "기다릴 사안이 있으니 마무리되면 그때 가서 이야기할 것"이라며 박 전 대통령의 대법원 재상고심 결과가 나오면 사과하겠다는 입장을 밝힌 바 있다.

반면 주 원내대표는 대국민 사과에 대해 찬성한다면서도 "(반대 의견도) 내부적으로 조율돼야 한다"는 입장을 보였다.

그는 이날 CBS라디오 '김현정의 뉴스쇼'에 출연해 "'상대방이 집요하게 공격하는 마당에 이제 와서 사과하는 것이 무슨 의미가 있느냐. 오히려 상대방의 낙인찍기에 빌미만 제공하는 것 아니냐'고 반대하는 의견도 없지는 않다"고 당내 분위기를 전했다.

그는 다만 "뭔가 잘못해서 국민에게 질책을 받은 것이니 거기에 대한 차원에서 보더라도 (두 전직 대통령에 대한) 사과는 필요하다"고 했다.

한편 김 위원장은 앞서 지난 9월 비대위원장 취임 100일 맞이 기자간담회에서도 동일한 취지의 발언을 한 바 있다.

그는 당시 "전직 대통령 사과에 관해서는 여러 번 말했지만, 사법절차가 진행되고 있기 때문에 사법절차 완료 이후 적절한 시점 택해서 대국민 사과를 할 계획"이라고 말했다.

박 전 대통령은 국정농단 및 국가정보원 특수활동비 상납 사건 파기환송심에서 모두 징역 20년을 선고받았다. 현재 대법원의 재상고심이 진행되고 있다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr