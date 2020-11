장제원 "정부, 김해신공항 백지화-가덕도 신공항 추진 발표 함께 했어야"

[아시아경제 이지은 기자] 장제원 국민의힘 의원이 김해신공항 백지화와 더불어 가덕도 신공항 추진을 확정지어야 한다고 밝혔다.

장 의원은 17일 페이스북을 통해 "정부가 '가덕도 신공항 추진'과는 별개로 '사실상 김해신공항 백지화'라는 어정쩡한 발표만 한 것에 우려를 표한다"며 이같이 말했다.

그는 "현명한 정부라면, 종합적인 검토를 통해 가덕도 신공항 추진과 함께 김해신공항 건설 백지화 발표를 해야 했다"며 "신속하게 가덕도 신공항 추진으로 이어지지 못할 경우, 또 다시 지역갈등만 조장하는 불씨로 작용할 것"이라고 말했다.

장 의원은 "정부가 지체없이 동남권 관문공항의 입지로 가덕도를 선정, 발표하는 길만이 국가의 소모적 갈등을 막는 유일한 길"이라며 "문재인 정권이 입지를 둘러싸고 시간을 끌며 보궐선거용으로 이용하려 든다면, 부산 시민들로부터 엄청난 저항에 직면할 것"이라고 지적했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr