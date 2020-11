靑 "文대통령 20일 APEC, 21~22일 G20 화상 정상회의" (종합)

아세안 정상회의 이어 세계 최대·최상위 정상회의 참석…"향후 20년 APEC 미래비전 채택할 예정"

[아시아경제 류정민 기자, 손선희 기자] 강민석 청와대 대변인은 17일 춘추관 브리핑을 통해 "문재인 대통령은 오는 20일 세계 최대 지역 협력체인 '아시아 태평양 경제 협력체(APEC)' 정상회의에, 다음 날인 21일부터 22일 이틀 간은 세계 최상위 경제 협의체인 G20 정상회의에 연이어 참석한다"고 밝혔다.

문 대통령은 지난주 아세안 관련 5개 정상회의 일정을 수행한 데 이어 다시 정상회의 일정에 참여한다. APEC과 G20 정상회의는 주요국 정상이 한 자리에 모여 현안을 논의하고 개별 국가 정상끼리의 회담도 진행하는 게 관례였다. 하지만 '신종 코로나바이러스감염증(코로나19)' 사태 이후 정상 간 대면 회담은 진행되지 않고 있고, 화상 회의 형식으로 국제회의가 이뤄지고 있다.

강 대변인은 "20일 밤 화상으로 열리는 APEC 정상회의 주제는 '공동번영의 회복력 있는 미래를 향한 인적 잠재력 최적화'이다. 전례없는 코로나 위기 상황에서 21개 회원국들은 역내 코로나 대응에 대한 논의와 함께 향후 20년 간 APEC 장기목표가 될 미래비전을 채택할 예정"이라고 밝혔다.

강 대변인은 "문 대통령은 이번 정상회의에서 우리의 코로나 방역 경험을 공유하고 인도적 지원과 치료제 및 백신 개발노력 등 국제사회에 대한 우리의 기여를 소개할 예정"이라며 "세계 공급망 유지 및 디지털 경제협력의 중요성을 강조하고 우리 정부의 사회안전망 강화 노력 등을 역내 포용성 강화를 위한 선도적 과제로 제시할 계획"이라고 덧붙였다.

청와대는 APEC이 코로나 위기 극복을 위해 협력하는 중요한 계기가 될 것으로 기대하고 있다. 강 대변인은 "2040년까지 APEC 활동방향을 제시할 미래비전에 합의함으로써 APEC이 여전히 견실하고 유효한 기구임을 보여주는 계기가 될 것으로 기대한다"고 말했다.

한편 21일과 22일 밤 화상으로 진행하는 G20 정상회의 주제는 '모두를 향한 21세기 기회실현'이다. 강 대변인은 "G20 회원국들은 코로나 극복 및 미래 감염병 대비역량 제고 방향, 포용적이고 지속 가능한 포스트 코로나 시대를 위한 정책을 공조하는 방안 을 논의할 계획"이라고 설명했다.

강 대변인은 "문 대통령은 필수인력의 국경 간 이동 원활화 등 코로나 대응과 국제공조를 강조하고 우리 정부의 그린뉴딜, 디지털뉴딜 정책을 소개하면서 기후 변화 대응에 있어서도 G20이 선도적 역할을 해 나갈 것을 제안할 계획"이라고 말했다.

강 대변인은 "이번 정상회의는 전 세계인구의 3분의2, GDP 80%를 차지하는 G20이 연대와 협력을 바탕으로 코로나를 극복하고 세계경제를 회복하는데 앞장서 나가고 있음을 재확인하는 계기가 될 것으로 기대된다"고 덧붙였다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr