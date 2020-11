국민연금 "KB금융지주 윤종규·허인 이사선임 안건 찬성"

[아시아경제 이민지 기자] 국민연금 수탁자책임 전문위원회는 KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 46,200 전일대비 500 등락률 +1.09% 거래량 1,308,566 전일가 45,700 2020.11.17 14:27 장중(20분지연) 관련기사 화이자·바이든 효과에…코로나19 전으로 돌아온 금융株KB금융, 검색 상위 랭킹... 주가 2.11%KB금융, 주가 4만 2800원.. 전일대비 -0.23% close 지주 임시주주총회 안건의 의결권행사 방향을 심의한 결과 윤종규 사내이사, 허인 기타비상무이사 선임의 건에대해 찬성하기로 결정했다고 17일 밝혔다. 반면 윤순진, 류영재 사외이사 선임 안건에 대해서는 반대했다.

수탁위는 윤종규 사내이사, 허인 기타비상무이사 선임의 건에 대해선 KB금융 지주 이사회의 KB증권에 대한 감시·감독 의무소홀 우려는 있으나 금융위원회 등 국가기관의 1차 판단이 이뤄지지 않다는 점을 고려해 찬성을 결정했다고 설명했다. 다만 일부 위원들은 이견을 제시했다고 밝혔다.

윤순진, 류영재 사외이사 선임 안건에 대해선 장기적인 주주가치 증대에 기여할 수 있는지 불확실하므로 반대한다고 설명했다. 이 안건에 대해서도 일부 위원들은 이견을 제시했다.

수탁위 측은 “이번 심의는 국민연금기금운용지침 제 17조의3 제 5항에 따라 기금운용본부가 수탁자책임 전문위원회에 의결권 행사 방향 결정을 요청해 이뤄졌다”고 설명했다.

