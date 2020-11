[종합]"신중함 부족 아쉬워" vs "秋니까 버티는 것" 與도 이견 갈리는 '추미애 스타일'

추 장관 업무 추진 방식 두고 이견

이낙연 대표 "스타일 문제 있어…신중해야"

정청래 "누가 있었어도 공격 받았을 자리"

[아시아경제 임주형 기자] 국회에서 야당 의원들과 설전을 벌이는 등 거침없는 발언을 이어가는 추미애 법무부 장관에 대한 평가가 여당 내에서도 갈리고 있다. 일각에서는 '추 장관이 신중할 필요가 있다'는 취지로 피로감을 호소하는 반면, '추 장관 덕분에 검찰개혁이 탄력을 받을 수 있는 것'이라며 옹호하는 목소리도 나오고 있다.

이낙연 더불어민주당 대표는 17일 오전 서울 중구 프레스센터에서 열린 관훈클럽 초청 토론회에서 추 장관과 윤석열 검찰총장의 갈등에 대해 "이번 일은 검찰개혁의 과정에서 빚어진 것"이라며 "그것이 마치 두 사람의 싸움인 것처럼 비치는 것은 몹시 아쉬운 일이다"라고 밝혔다.

이어 "윤 총장은 정치적 중립성, 검찰권 남용의 시비를 받고 있는 것 자체가 굉장히 안타까운 일"이라며 "추 장관의 경우는 비교적 스타일 쪽에서 아쉽다는 말씀을 듣는 게 아닌가 (생각한다)"고 설명했다.

그러면서 "(추 장관 행동의) 모든 것이 다 옳다고 보는 것은 아니다"라면서도 "어떤 사람들이 수사라인에서 빠지는 게 좋겠다거나 그런 건 불가피하지 않았나 생각한다. 추 장관이 문제되는 것은 주로 스타일 문제였다"라고 지적했다. 추 장관이 앞서 3차례 수사지휘권을 발동한 것은 어쩔 수 없는 일이었지만, 평소 발언 등 업무를 추진하는 방식에 대해서는 피로감을 호소한 것으로 풀이된다.

추 장관이 법무부에 검토를 지시한 '휴대전화 비밀번호 강제 해제 법안'에 대해서는 "신중하게 해야 한다"며 "진술거부권과 방어권이 있는데 비밀번호를 (강제로) 열라는 것은 이에 대한 훼손 아니냐는 문제제기가 충분히 의미 있기 때문"이라고 지적했다.

앞서 전날(16일) 일부 여당 의원들도 추 장관의 행보에 과한 측면이 있다는 취지로 지적한 바 있다. 이날 박성민 민주당 최고위원은 한 라디오 인터뷰에서 "추 장관이 주장하시는 내용은 조금 과한 측면이 있다"며 "헌법 상의 가치라든지, 이런 부분을 넘어서는 안 되는 금도가 있다"고 밝혔다.

반면 당 일각에서는 추 장관의 이같은 태도가 오히려 검찰개혁을 완수하는 원동력이라는 반박이 나왔다.

17일 정청래 민주당 의원은 tbs라디오 '김어준의 뉴스공장' 인터뷰에서 "언론에 그 정도로 집중 포화를 받아서 살아 남을 사람이 (추 장관 제외하고는) 별로 없다"며 "추미애 법무부 장관의 태도, 문제 이런 것은 완전히 지엽적인 것에 불과하고, 검찰개혁 국면이 다 끝나고 보면 추미애니까 개혁을 완수했다는 평가가 있을 것"이라고 주장했다.

이어 "'검찰개혁 하자'와 '저지하자'가 충돌하고 있는 현장에서는 추 장관이 아니라 누가 (법무부 장관 자리에) 있었어도 공격을 받았을 것'이라며 "이것은 추미애 캐릭터의 문제가 아니다"라고 강조했다.

정 의원은 전날에도 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "추 장관을 공격하는 것은 마치 200년 전 영국 빅토리아 여왕 시대에 '왜 자동차를 만들려고 하냐'는 핀잔과 같은 성격"이라며 "새로움은 낯설음을 동반하고 새로운 법과 제도는 저항에 부딪히게 돼 있다. 그 저항의 거센 바람을 온몸으로 맞고 있는 사람이 추미애 장관이다"라고 추 장관을 옹호한 바 있다.

한편 추 장관은 지난 12일 열린 국회 예산결산특별위원회 전체회의에서 검찰 특별활동비(특활비) 지출 문제를 두고 국민의힘 의원들과 설전을 벌였다.

이날 박형수 국민의힘 의원이 추 장관에게 "법무부 특활비 중에서 직원 격려금으로 일괄적으로 지급된 부분이 있다고 들은 적이 있다"고 지적하자, 추 장관은 박 의원 질문을 도중에 끊고 자기 말을 시작했다. 박 의원은 "질문이 아직 안 끝났다"고 지적했고, 정성호 국회 예결위원장은 추 장관을 향해 "질문을 다 들으신 다음에 질문에 답변해 달라"고 주의를 줬다.

그러나 추 장관은 정 위원장의 말도 끊고 "모욕적이거나 근거 없는 발언은 제지를 해달라"고 촉구했다. 이에 대해 정 위원장은 "정도껏 해주세요, 좀"이라며 "(모욕적이거나) 그런 질문은 없었다. 협조 좀 해달라"라고 목소리를 높였다.

이후 추 장관은 14일 페이스북에 쓴 글에서 정 위원장에게 보내는 장문의 편지를 공개하기도 했다.

이 편지에서 추 장관은 "장관에게 고성으로 반복된 질문을 퍼부으며 답변 기회를 주지도 않고 윽박지그로 모욕을 주는 것을 바꾸지 않으면 지켜보는 국민 입장에서도 불편함과 정치혐오를 가지게 될 것"이라며 "제대로 된 확인과 점검 대신 아무 근거도 없이 '법무부 (검찰) 국장이 50만원씩 나눠 가졌다는데 밝히라'는 담당국장을 세워놓고 11번이나 추궁했다"고 지적했다.

그러면서 "서로 오해가 있을 수는 있으나 모두가 개혁을 원하는 간절함으로 인한 것이라 여기시고 너그러이 받아주시기 바란다"고 당부했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr