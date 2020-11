박능후 보건복지부 장관이 17일 서울 종로구 정부서울청사 브리핑룸에서 코로나19 대응 정례브리핑을 하고 있다. 정부는 19일 0시부터 수도권과 강원지역에서 사회적 거리두기 단계를 1.5단계로 격상하기로 했다. /문호남 기자 munonam@

