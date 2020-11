김종인 "서울·부산시장 보선, 무난히 이길 수 있어…경선룰 중요"

[아시아경제 김혜민 기자] 김종인 국민의힘 비상대책위원장은 17일 내년 4월 서울·부산 보궐선거에 자신감을 드러내며 국민 여론조사 반영 비율을 높인 경선룰에 대한 의원들의 협조를 요청했다.

김 위원장은 이날 오전 국회에서 열린 화상 의원총회에서 "내년 4월7일 보궐선거는 지난 4년 간 정부의 업적을 총체적으로 평가하는 선거가 될 것으로 본다"며 "현재까지 정부의 업적으로 봐서는 무난히 이길 수 있을 거라고 생각된다"고 말했다.

그는 "어떤 절차를 거쳐서 제대로 된 후보를 내는가가 가장 중요하다"며 "일반 국민의 정서는 무엇보다 야당이 후보를 어떻게 만들지에 관심이 많다"고 강조했다. 그러면서 "의원들도 이 점을 참작해서 경선룰 설정에 많은 의견을 내달라"고 덧붙였다.

앞서 당 경선준비위원회는 지난 12일 예비경선에서 국민 여론조사 반영 비율을 100% 적용하고, 본경선에서는 80% 반영하는 것을 골자로 한 경선룰을 잠정 확정했다. 기존 '국민 여론조사 50%, 당원 50%'에서 일반 국민들의 여론을 대폭 높인 경선 규칙이다.

이에 대해 당 일각에서는 당원 투표 비중을 축소된데 대한 불만이 제기되고 있는 상황이다.

김 위원장은 이와 함께 내년도 예산안 심사와 관련해 "코로나19 사태의 위기를 어느정도 넘겼다는 전제 하에서 내년도 예산이 편성된 것으로 알지만 최근 진행을 보면 확산사태가 더 늘어나지 않을까 생각된다"며 "정부는 예산을 언택트 기업들에 상당히 집중하고 있는데 자영업자 등 코로나로 어려운 계층에 속하는 사람에 대해서는 별다른 변화가 없는 것처럼 보인다"고 비판했다.

그는 "이점을 보다 세심하게 심사해달라. 우리당이 내놓은 약자와의 동행이 좀 실현될 수 있도록 노력해달라"며 "또 다시 전 계층, 특히 연약한 사회계층에 지원금을 지급해야 하는 추경 얘기가 나오지 않도록 심사 과정에서 잘 참작해줬으면 한다"고 요청했다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr