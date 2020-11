속보[아시아경제 임주형 기자] 17일 강원 철원군에서 코로나19 확진자가 4명 발생했다.

철원군에 따르면 서면에 거주하는 60대 A씨, 갈마읍에 거주하는 50대 B씨와 C씨, 60대 D씨가 확진 판정을 받았다.

이 중 C씨는 확진자의 가족이며 D씨는 C씨의 지인으로 파악됐다.

A씨와 B씨의 감염경로는 현재 조사 중이다.

이로써 강원도 누적 확진자는 428명으로 늘었다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr