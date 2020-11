한일 '동해' 표기 분쟁 사라질까…IHO, 명칭 대신 고유부호로 표기 합의

日, 동해 '일본해' 표기 주장 논리 약화될 듯…종전 '명칭 해도집'은 출판물로만

[아시아경제 임철영 기자] 세계 각국이 바다의 이름을 표기할 때 기준으로 삼는 국제수로기구(IHO)의 표준 해도집에 명칭 대신 번호(부호) 표기 방식이 도입된다. 새로운 표기 방식에 따라 동해를 일본해로 단독 표기해온 일본의 논리가 약화될 전망이다.

17일 외교부에 따르면 IHO는 16일 화상으로 개최된 'S-23의 미래에 대한 비공식 협의 결과 보고'와 관련한 총회 논의를 거쳐 해도집 '해양과 바다의 경계'(S-23)의 개정판인 'S-130'을 도입하기로 합의했다. 'S-130'은 바다에 명칭 대신 식별 번호를 부여하는 것을 골자로 한다. IHO 총회는 18일까지 진행된다.

일본은 그간 1929년 초판이 나온 S-23을 기반으로 동해를 '일본해'라고 표기하고, '일본해' 단독 표기를 주장해왔다. 한국 정부는 1997년부터 동해와 일본해 병기를 주장해왔으나 의사가 반영되지 않았다.

이후 2017년 4월 열린 IHO 총회를 계기로 북한, 일본과 관련 협의를 시작했다. 그러나 당사국이 지난해까지 합의에 이르지 못하자 IHO 사무총장이 지명 대신 '고유부호'로 바다를 표기하는 방식을 제안했다.

IHO는 이번 총회 논의를 거쳐 최종 결과를 서면으로 회람한 이후 12월1일 발표할 예정이다 .기존의 'S-23'은 출판물로만 공개될 예정인 것으로 알려졌다.

한편 외교부는 일본 언론이 '일본해' 호칭이 유지된다는 식의 보도를 하고 있으나 사실과 다른 왜곡 보도라고 반박했다.

