크리스마스마켓 참여 상품, 국민이 직접 뽑는다

[아시아경제 문혜원 기자] 중소벤처기업부는 크리스마스마켓의 라이브커머스, 현장 부스 등에서 판매할 우수 중소기업과 소상공인 상품을 국민투표로 선정할 계획이라고 17일 밝혔다.

지난해에 이어 올해 두 번째로 열리는 크리스마스마켓은 이달 19일부터 27일까지 9일 동안 진행된다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 얼어붙은 소비심리를 깨우고 내수경제에 활력을 불어넣는 내수 촉진 이어달리기의 마지막 행사다.

중기부는 지난 6일부터 15일까지 가치삽시다 플랫폼과 민간 온라인 쇼핑몰, 유관기관 추천 등을 통해 크리스마스마켓 상품 공모를 진행해 총 1063개의 상품을 접수받았다. 이날부터 18일까지 민간 전문가들의 평가를 거쳐 200개의 후보군을 선별한 뒤 국민투표를 진행해 100개의 크리스마스마켓 상품을 최종 선정할 방침이다.

국민투표는 이달 24일부터 30일까지 일주일 동안 포털사이트, 다수 온라인 채널 등에서 진행된다.

국민 1인당 3개의 상품을 선택할 수 있으며 추첨을 통해 아이패드, 에어팟 프로 및 중소기업?소상공인 상품 등을 경품으로 제공하는 이벤트도 진행된다.

최종 선정된 상품은 다음 달 초에 ‘가치삽시다 플랫폼’에서 발표될 예정이다.

박영선 중기부 장관은 “국민투표 이벤트는 크리스마스 시즌에 국민이 사고 싶거나 선물하고 싶은 상품을 직접 선정하는 등 국민과 함께하는 내수 촉진 행사라는 점에서 의미가 있다”고 말했다.

