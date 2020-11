김두관 "가덕도 신공항, 선거용 아니다...2028년 완공위해 속도내야"

[아시아경제 원다라 기자] 김두관 더불어민주당 의원이 가덕도 신공항을 2028년 완공목표로 속도감 있게 추진해야 한다고 밝혔다. 가덕도 신공항이 부산시장 보궐선거용이라는 지적에는 "박근혜 정부의 김해신공항 결정이 선거용이었다"며 "(가덕도 신공항은) 선거때문에 하는 것이 아니다. 국토 다극화를 위한것"이라고 반박했다.

김 의원은 17일 오전 MBC 라디오에 출연해 '(김해신공항) 백지화로 파악하고 있나'라는 질문에 "네, 그렇게 듣고 있다"고 답했다. 이어 "김해신공항 확장안이 무산되면 가덕도 신공항 쪽으로 정리가 될 것으로 저희가 전망하고 있고, 시도지사님이나 정치권이 뒷받침하고 있다"고 말했다.

김 의원은 "2030년 세계 엑스포를 부산광역시에서 유치했기 때문에 2028년쯤 완공하기 위해선 굉장히 속도감 있게 추진해야 한다"면서 "김해신공항 확정안이 무산됐다고 해서 그게 바로 가덕도 신공항으로 연결되진 않고 새로운 절차를 밟아야 된다는 점을 우려하고 있다"고 덧붙였다.

가덕도 신공항이 부산시장 보궐선거용이라는 지적이 있다는 질문에는 "사실 2016년 박근혜 정권이 김해신공항으로 결정한게 선거전략이었다고 생각한다"고 답했다. 그러면서 "결과적으로 귀중한 몇 년을 허송세월했다"며 "공교롭게 부산시장 보궐선거하고 맞물리게 됐지만 더 늦출수 없다. 선거때문에 하는 건 아니다"면서 "국토 다극화를 위해 가덕도 신공항이 결정적인 역할을 하기 때문에 선거 때문에 하는건 아니고 당연히 해야 될 일"이라고 강조했다.

가덕도 신공항이 부산시장 보궐선거에 미칠 영향을 묻는 질문에는 "오히려 국민의힘 쪽에서 훨씬 다수의 의석을 확보하고 있기 때문에, 그쪽 의원들도 부산 경남 울산의 미래를 위해서라도 가덕도 신공항으로 갈수밖에 없다고 합의하고 있다"고 말했다.

권영진 대구시장과 국민의힘 소속 대구경북 지역 의원들이 반대하고 있는것과 관련해선 "제가 알기로는 김종인 국민의힘 비상대책위원장께서도 가덕도 신공항을 적극적으로 돕겠다고 입장을 정리했다"고 말했다. 또 "부산경남에 지역구를 둔 국회의원들께서도 메가시티의 초석을 다지는 큰 역사라고 인식하고 있어서, 정치권에선 가덕 신공항으로 빠르게 결정하는 것으로 그렇게 돼 있다"고 덧붙였다.

김 의원은 민주당 부산시장 보궐선거 후보군에 대해선 "당하고 부산시당 쪽에선 김영춘 국회 사무총장, 김해영 전 최고위원, 박인영 전 시의회의장 몇 분하고 접촉하고 본인들께 요청을 드리고 있는 것으로 알고 있다. (김 사무총장의 경우) 2년 전 부산시장 출마를 놓친 셈인 만큼 당의 요청을 피할수 없지 않는가 이렇게 듣고 있다"고 말했다.

한편 김 의원은 본인의 대권 도전 가능성에 대해선 "좀 의견들을 듣고 있다. 김경수 경남도지사께서도 일단 대법원 상고심이 남아 있기 때문에 기대를 좀 더 갖고 있는 것으로 안다"고 말을 아꼈다.

