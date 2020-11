[종합] "개입 안해" vs. "신적폐청산 하자"…김종인·안철수 '신경전'

'야권 연대' 두고 이견

안 대표 "제 1야당 비호감 너무 커"

김 위원장 "우리 당은 외부인에 안 휩쓸려"

[아시아경제 임주형 기자] '문재인 정권 신적폐청산 범국민운동'을 제안한 안철수 국민의당 대표가 김종인 국민의힘 비상대책위원장과 만날 수 있다는 뜻을 내비쳤다. 그러나 김 위원장은 "개입하고 싶지 않다"고 일축했다. 이를 두고 일각에서는 '야권 연대'를 둘러싼 두 사람 사이 신경전이 계속되고 있는 게 아니냐는 관측이 나온다.

안 대표는 16일 국회에서 열린 당 최고위원회의에서 "지금 야권에 주어진 시대적 과제와 국민적 요구는 '문재인 정권 신적폐청산 운동'이다"라며 "지금부터라도 대한민국의 변화와 혁신을 바라는 모든 국민들과 함께 적폐청산 운동을 벌여 나가자"라고 밝혔다.

이어 "정권교체를 바라는 모든 분들께 호소한다. 인적청산을 넘어 정치, 경제, 사회 등 각 분야에서 나라를 좀먹고 있는 신적폐들을 일소하기 위한 강력하고 지속적인 운동을 제도적, 정책적 차원에서 벌여 나가야 한다"며 "대한민국이 반동과 퇴보의 길로 빠지지 않도록 범야권의 결심이 필요하다"고 강조했다.

회의 뒤 안 대표는 기자들과 만난 자리에서 김 위원장을 만날 의지를 피력하기도 했다. 그는 "정기국회가 끝난 다음 본격 논의하면서 김종인 위원장을 최종적으로 뵐 수 있다"고 밝혔다.

그러나 이같은 안 대표의 언급에도 김 위원장은 냉담한 반응을 보였다. 김 위원장은 이날 국민의힘 비상대책위원회의를 마친 뒤 기자 회견에서 안 대표의 야권 연대 제안에 대해 "그 말을 이해하지 못하겠다"며 "어떤 의미에서 야권이라는 것을 얘기하는지, 그 문제에 대해 개입하고 싶지 않다"고 일축했다.

이렇다 보니 일각에서는 야권 연대를 두고 김 위원장과 안 대표의 줄다리기가 지속하고 있는 게 아니냐는 분석이 나온다. 앞서 안 대표는 김 위원장을 향해 잇따른 '러브콜'을 보낸 바 있지만, 그때마다 김 위원장은 시큰둥한 반응을 보여 왔다.

앞서 안 대표는 지난 6일 오전 국회 의원회관에서 열린 국민미래포럼 초청 강연에서 국민의힘 의원들을 향해 "제1야당을 포함한 야권에 대한 비호감이 너무 크다"며 "다른 방법을 찾아야 한다"고 야권 쇄신 방법의 일환으로 '야권 재편'을 제안했다. 특히 안 대표는 야권 재편의 방법의 하나로 신당 창당론을 언급한 것으로 전해졌다.

그러나 이에 대해 김 위원장은 회의적인 반응을 보였다. 김 위원장은 9일 비대위 회의 이후 기자 회견에서 "우리 당은 어느 한 정치인이 밖에서 무슨 소릴 한다고 거기에 휩쓸리거나 할 정당이 아니다"라며 "일부 의원들이 안 대표에 동조하느냐 안 하느냐, 그건 관심이 없다"고 일축했다. 야권 재편과 관련, 안 대표가 설정한 의제에 끌려다니지 않겠다는 뜻을 피력한 것으로 풀이된다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr